Naomi Campbell s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce cadou inedit i-a oferit. GALERIE FOTO

Naomi Campbell s-a întâlnit miercuri cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Modelul, în vârstă de 55 de ani, s-a întâlnit cu șeful Bisericii Catolice la finalul unei audiențe generale în Piața Sfântul Petru, miercuri, potrivit Daily Mail.

Ea i-a dăruit Papei Leon o carte numită „La Via Delle Spezie”, care se traduce prin „Drumul Mirodeniilor” – o prezentare istorică a rolului pe care mirodeniile l-au jucat în istoria gastronomiei.

Naomi a purtat cu această ocazie un sacou negru cambrat, asortat cu o fustă creion și o cămașă albă. Ținuta a fost completată de dresuri transparente, o pereche de pantofi cu toc și un voal catolic din dantelă, precum și mărgele și o cruce.

În luna iunie, Naomi și-a adus omagiul regretatului Papă Francisc, vizitându-i mormântul la Roma, Italia.

Decesul Papei Francisc

Ea a scris atunci pe pagina sa de Instagram că nu putea trece prin capitala italiană fără „un moment de profundă recunoștință înainte de plecare”. Regina podiumurilor a surprins în imagini momentul în care a pășit în uimitoarea Bazilică Papală Santa Maria Maggiore, precum și fragmente din vizita sa acolo.

Papa Francisc a murit în aprilie anul acesta, la vârsta de 88 de ani.

Naomi a scris alături de o fotografie a locului sfânt: „Nu puteam fi la Roma fără să-mi aduc omagiul Papei Francisc. Un moment de profundă recunoștință înainte de plecare. Ne lipsești atât de mult”, a scris Naomi pe Instagram.

