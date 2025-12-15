Motivul pentru care George Clooney nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o discuţie cu soţia mea”

15-12-2025 | 16:02
Amal și George Clooney
George Clooney spune că nu mai este interesat de roluri romantice în filme. Actorul a declarat, într-un interviu pentru Daily Mail, că după o discuţie cu soţia sa, Amal, şi ţinând cont de vârstă, nu va mai „săruta fete” pe ecran.

 

Mihaela Ivăncică

„Am încercat să urmez calea lui Paul Newman - «Bine, nu mai sărut fete»”, a spus Clooney.

El a adăugat: „Când am împlinit 60 de ani, am avut o discuţie cu soţia mea. I-am spus: «Uite, încă pot juca baschet cu băieţii. Joc cu tipi de 25 de ani. Încă pot ţine pasul, sunt în formă. Dar peste 25 de ani, voi avea 85 de ani. Nu contează câte batoane granola mănânci, asta e o realitate»”.

Filmele romantice din cariera lui Clooney

Clooney şi-a construit cariera ca unul dintre cei mai populari actori romantici de la Hollywood. Printre filmele sale romantice se numără „One Fine Day” cu Michelle Pfeiffer, „Out of Sight” cu Jennifer Lopez, „Up in the Air” cu Vera Farmiga şi „Ticket to Paradise” cu Julia Roberts.

Starul din „Ocean’s Eleven” ar fi dat de înţeles această decizie de ceva vreme. În martie, el a declarat pentru „60 Minutes” că se retrage complet din „filmele romantice” pentru a face loc noii generaţii de actori principali de la Hollywood.

„Uite, am 63 de ani. Nu încerc să concurez cu actorii principali de 25 de ani”, a spus el. „Nu asta e treaba mea. Nu mai fac filme romantice”.

Într-un interviu acordat în 2022 pentru The New York Times, Clooney şi-a amintit că, chiar la începutul carierei sale, a avut probleme cu un regizor care i-a criticat tehnica de sărut pe ecran.

Clooney a spus: „Îmi amintesc că la începutul carierei mele, a trebuit să filmez o scenă de sărut cu o fată, iar regizorul mi-a spus: «Nu aşa». Iar eu i-am răspuns: «Omule, asta e mişcarea mea! Aşa fac şi în viaţa reală!»”.

Sursa: News.ro

Etichete: actor, filme, hollywood, sarut, george clooney,

Dată publicare: 15-12-2025 16:02

