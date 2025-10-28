George Clooney, despre jaful de la Luvru: „S-au descurcat bine”. VIDEO

Stiri Mondene
28-10-2025 | 09:23
George Clooney
Profimedia

George Clooney, aflat la avanpremiera filmului "Jay Kelly, a răspuns la întrebările revistei americane Variety şi a reacţionat în special la jaful de la Luvru.

autor
Ioana Andreescu

Întrebat despre „Ocean's 14", noul film la care lucrează în prezent, actorul a revenit asupra jafului care le-a permis hoţilor să plece cu o pradă estimată la aproape 88 de milioane de euro.

Un scenariu care ar fi putut foarte bine să se întâmple într-unul dintre filmele seriei. „Cred că ar trebui să jefuim Luvrul. Dar cineva a făcut-o deja, la naiba”, a declarat el cu ironie.

Întrebat despre posibilitatea de a face referire la acest jaf în scenariul filmului „Ocean's 14", George Clooney a comentat cu ironie jaful.

Citește și
Amal și George Clooney
Amal Clooney, schimbare surprinzătoare de look. Cum arată soția lui George Clooney după ce s-a tuns. FOTO

„Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă. Deocamdată, s-au descurcat bine”, a spus el.

Actorul revine asupra imaginilor cu hoţii care comit infracţiunea în plină zi, difuzate pe reţelele sociale. „Am văzut videoclipul în care se vede cum coboară din liftul de marfă. A fost mişto. Adică, mişto, e groaznic. Dar dacă eşti un hoţ profesionist ca mine, am fost foarte mândru de tipii ăştia”, adaugă el.

Incidentul petrecut în Franţa s-a soldat cu pierderea unor bijuterii

Incidentul petrecut în Franţa s-a soldat cu pierderea unor bijuterii „de o valoare inestimabilă” şi descoperirea coroanei împărătesei Eugénie deteriorată pe străzile Parisului. Se poate face o paralelă cu viitorul proiect al actorului.

În această producţie, a cărei primă parte a fost lansată în 2001, el l-a interpretat pe Danny Ocean şi a jucat alături de Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt şi Andy Garcia.

Scenariul noului film este deja gata, iar filmările ar trebui să înceapă în 2026, pentru o lansare în cinematografe prevăzută pentru anul următor. Scenariul nu este încă cunoscut, dar actorii principali ar trebui să revină. Se pare că este în proiect şi un prequel care se petrece în anii 1960, cu Margot Robbie şi Bradley Cooper.

Deficitul bugetar a urcat la 100 de miliarde de lei după primele nouă luni. Cheltuielile cu salariile și pensiile au crescut

Sursa: News.ro

Etichete: jaf, Luvru, george clooney,

Dată publicare: 28-10-2025 09:23

Articol recomandat de sport.ro
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește și...
Amal și George Clooney au făcut senzație pe covorul roșu la Londra. Cuplul a atras toate privirile. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Amal și George Clooney au făcut senzație pe covorul roșu la Londra. Cuplul a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Amal Clooney a furat toate privirile la premiera londoneză a filmului „Jay Kelly”, sosind alături de soțul ei, George Clooney, într-o rochie roz strălucitoare.

Amal Clooney, schimbare surprinzătoare de look. Cum arată soția lui George Clooney după ce s-a tuns. FOTO
Stiri Mondene
Amal Clooney, schimbare surprinzătoare de look. Cum arată soția lui George Clooney după ce s-a tuns. FOTO

Avocata specializată în drepturile omului, în vârstă de 47 de ani, a apelat la celebrul hairstylist Dimitris Giannetos pentru această transformare.

Motivul pentru care George Clooney s-a mutat cu familia la o fermă din Franța
Stiri Mondene
Motivul pentru care George Clooney s-a mutat cu familia la o fermă din Franța

George Clooney a declarat că decizia sa de a se stabili în Franța a fost motivată de dorința de a le oferi copiilor săi un start mai bun în viață decât dacă ar fi rămas în Statele Unite.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare”
Stiri externe
Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare”

Turcia a decis luni să cumpere 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliaţii NATO şi întărind apărarea aeriană turcă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28