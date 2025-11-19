Donald Trump, conflict în Biroul Oval cu un reporter: „una dintre cele mai proaste televiziuni din mass-media”

19-11-2025 | 13:38
Donald Trump
Miliardarii Elon Musk și Jeff Bezos, sau fotbalistul Cristiano Ronaldo, au fost printre invitații lui Donald Trump la un fastuos dineu de stat, la Casa Albă.

Cina festivă a fost oferită de președintele american în cinstea prințului moștenitor al Arabiei Saudite. Mohammed bin Salman are o poziție delicată, în relația cu Washingtonul, după asasinarea, în 2018, a unui jurnalist saudit. Acum, Donald Trump l-a apărat pe prinț.

Primit cu garda călare, salve de tun și un spectacol aviatic, realizat de avioane de luptă F-16 și F-35, prințul moștenitor al regatului saudit a fost ridicat în slăvi de Donald Trump în Biroul Oval. Dar întrebarea unei jurnaliste l-a iritat.

Reporter: „Domnule președinte, e normal ca familia dumneavoastră să facă afaceri în Arabia Saudită în timp ce dumneavoastră sunteți președinte? Nu e un conflict de interese? (...) Alteță Regală, serviciile secrete americane au concluzionat că ați orchestrat asasinarea brutală a unui jurnalist. Familiile victimelor din 11 septembrie sunt furioase că vă aflați aici, în Biroul Oval. De ce ar trebui americanii să aibă încredere în dumneavoastră? Aceeași întrebare este valabilă și pentru dumneavoastră, domnule președinte”.

Donald Trump: „De unde sunteți?”

Reporter: „Sunt de la ABC News, domnule”.

Donald Trump: „De unde?”

Reporter: „De la ABC News.”

Donald Trump: „Știri false. ABC are știri false, una dintre cele mai proaste televiziuni din mass-media, dar o să vă răspund la întrebare. Nu am nicio legătură cu afacerile familiei mele. În ceea ce-l privește pe acest domn, a făcut o treabă fenomenală. (...) Vă referiți la o persoană extrem de controversată. Multor oameni nu le-a plăcut acest om despre care vorbiți, fie că l-ați plăcut sau nu, s-au întâmplat lucruri, dar el (n.r. Mohammed bin Salman) nu știa nimic despre asta. Și putem lăsa lucrurile așa. Nu trebuie să-l puneți într-o situație stânjenitoare pe oaspetele nostru, adresându-i o astfel de întrebare”.

Comentariile lui Trump par să contrazică un raport al serviciilor de informații americane făcut public în 2021, care menționa că prințul moștenitor a aprobat operațiunea care a dus la moartea lui Jamal Khashoggi. Jurnalistul, care scria pentru publicația americană Washington Post, a fost asasinat în 2018 în consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul. Trupul său nu a fost găsit.

Mohammed bin Salman, prințul moștenitor saudit: „Am urmat toți pașii necesari pentru a desfășura ancheta în Arabia Saudită și ne-am îmbunătățit sistemul pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla așa ceva. E dureros și este o greșeală uriașă și facem tot ce putem pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla vreodată așa ceva.”

Zeci de oficiali saudiți au fost vizați de sancțiuni americane în urma asasinatului – fie financiare, fie restricții de viză pentru a intra în Statele Unite. Dar nicio măsură punitivă nu l-a vizat direct pe prințul moștenitor.

Reporter: „Dacă președintele Trump v-ar asculta acum, ce i-ați spune?”

Hanan Elatr Khashoggi, văduva lui Jamal Khashoggi: „I-aș spune: domnule președinte, vă privesc ca pe un om al păcii și îmi doresc să vă întâlnesc pentru a vi-l putea descrie pe Jamal așa cum a fost el cu adevărat, într-un mod real, despre care nu sunteți informat”.

Vizita prințului moștenitor la Washington a continuat cu un dineu de gală. Printre invitați s-au aflat Elon Musk, Jeff Bezos și fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, care joacă în liga profesionistă din Arabia Saudită.

Întâlnirea dintre Trump și Mohammed bin Salman continuă azi cu un summit pe tema investițiilor. Riadul vrea să cumpere de la americani avioane de luptă F-35 și aproape 300 de tancuri.

