Prima Doamnă Melania Trump a stat alături de președintele Donald Trump în East Room, întâmpinând un grup de femei din mediul de afaceri, sport, forțele de ordine, guvern și organizații comunitare, potrivit Yahoo News.

Sala a fost plină de energie, iar participantele au împărtășit povești despre realizări și perseverență. Melania a urcat pe scenă pentru a susține un discurs în care a evidențiat influența tot mai mare a femeilor în câmpul muncii și rolul lor în modelarea familiilor și comunităților. Președintele Trump a intervenit apoi cu propriile comentarii, lăudând eforturile soției sale și spunând că aceasta este o sursă de inspirație.

Evenimentul a avut loc într-un moment în care Melania își promovează noul film documentar intitulat „Melania”, care explorează viața și activitatea sa. Întâlnirea a avut scopul de a celebra contribuțiile femeilor, însă anecdotele personale ale Melaniei au atras rapid atenția și au stârnit discuții online.

Statutul de „vizionară”, proclamat de Melania

În discursul său, Melania și-a descris abordarea asupra succesului cu o încredere remarcabilă. Ea a spus: „Ca vizionară, știu că succesul nu se naște peste noapte, ci prinde contur după un proces lung și, uneori, dificil. Adesea singură în vârf, îmi urmez pasiunea, îmi ascult instinctul și mențin mereu o concentrare clară.”

Ea a explicat că singurătatea îi alimentează creativitatea, adăugând: „În singurătate, mintea mea creativă dansează, umplându-mi imaginația cu originalitate.” Melania a legat aceste calități de viața sa de zi cu zi, menționând atenția la detalii, programul solicitant și capacitatea de a face mai multe lucruri simultan. Ea le-a asociat cu rolurile sale de mamă, umanitar, filantrop și antreprenor.

Ținută elegantă și apariție remarcată la Casa Albă

La eveniment, Melania Trump a atras atenția și prin ținuta sa elegantă. Prima Doamnă a purtat un top negru cu mânecă lungă, pe care l-a combinat cu o fustă midi cu imprimeu animal print, evidențiindu-și silueta.

Ținuta a fost completată de pantofi stiletto negri și de coafura sa caracteristică, cu părul lăsat liber în bucle lejere. Apariția a fost una rafinată și modernă, potrivită pentru atmosfera formală a evenimentului organizat la Casa Albă.