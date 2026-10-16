De la reveniri surprinzătoare și declarații pline de umor, până la voci care vor cuceri toate cele patru scaune, concurenții vor demonstra că muzica înseamnă mai mult decât talent: înseamnă curaj, pasiune și dorința de a-ți depăși limitele.

Unul dintre momentele serii va fi cel al actriței Cătălina Mihai, care va avea o prestație ce îi va lua prin surprindere pe antrenori. „N-am crezut în viața mea că tu o să vii aici”, îi va spune Tudor Chirilă, în timp ce Horia va fi impresionat de transformarea pe care o va observa în timpul interpretării: „În momentul în care tu ai început să cânți parcă era un copil și brusc în trei secunde te-ai transformat într-o bestie adevărată”. Nici Smiley nu își va ascunde uimirea și va apela la Alex Bogdan, soțul concurentei, pentru a o convinge să i se alăture în echipă: „Convinge-o să vină la mine în echipă, te rog frumos”.

„Am nevoie să vă luptați pentru mine”, va spune un alt concurent în această seară, imediat după încheierea momentului său de pe scenă. În urmă cu doi ani a participat la emisiune, dar nu a reușit să întoarcă niciun scaun. De data aceasta, însă, momentul lui o va face pe Irina Rimes să folosească butonul „A doua șansă”. Pe scenă va urca și Raluca Bălan, concurenta căreia Pavel Bartoș i-a oferit, în ediția trecută, arma lui secretă – posibilitatea să revină, în acest sezon, pe scena Vocea României și să-i convingă pe antrenori.

Nu ratați o nouă ediție Vocea României, diseară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.