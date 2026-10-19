Cum va fi iarna 2026–2027 în Europa. Ce anunță prognoza ninsorilor pentru sezonul rece

Cele mai mari deficite de zăpadă sunt estimate de-a lungul coastei vestice a Scandinaviei, în nordul Regatului Unit și în vestul Balcanilor. Doar în extremitatea nord-estică a Europei și în câteva zone montane din nord sunt prognozate cantități de zăpadă peste valorile normale.

Abaterile negative față de valorile normale acoperă aproape toată Europa de Vest, Centrală și de Sud, conform mediei celor șase modele sezoniere, relatează severe-weather.eu .

Harta privind distribuția ninsorilor în timp arată când este așteptată perioada cu cele mai abundente ninsori. În cea mai mare parte a Europei de Vest, Centrale și de Sud, nu este prognozată nicio lună cu ninsori peste valorile normale.

Luna februarie se remarcă prin condiții mai favorabile într-o zonă extinsă din Europa Central-Estică și de Nord-Est, precum și în anumite părți ale nordului continentului. Martie indică, de asemenea, condiții peste medie în extremitatea nordică a Europei. Acest lucru sugerează că eventualele perioade cu ninsori mai abundente sunt mai probabile în a doua jumătate a iernii, când frigul sezonier atinge niveluri ridicate.

Toate regiunile au înregistrat o reducere a cantităților de zăpadă în cea mai recentă actualizare din octombrie. Cele mai mari scăderi sunt estimate în regiunile sudice și centrale. În ultima coloană, ambele modele indică acum un acord: cantitatea totală de zăpadă va fi sub valorile normale în toate cele șapte regiuni principale.

Pentru a analiza mai detaliat tendințele și semnalele privind ninsorile, am pregătit instrumentul Snowfall Explorer, care permite explorarea prognozelor detaliate pentru fiecare regiune și țară din Statele Unite, Canada și Europa, atât pentru întregul sezon, cât și pentru fiecare lună în parte.

Sub instrumentul Snowfall Explorer sunt analizate și prognozele ninsorilor pentru principalele stațiuni de schi.

Stațiunile de schi din Europa: Un sezon cu ninsori reduse

Mai jos este prezentată prognoza ninsorilor pentru câteva dintre cele mai importante regiuni de schi din Europa. Majoritatea zonelor prezintă un semnal pentru cantități de zăpadă sub valorile normale, din cauza fenomenului El Niño, însă Alpii se remarcă printr-o situație diferită.



