Seara a adus momente neașteptate, patru scaune întoarse și confruntări între antrenori, hotărâți să atragă cele mai puternice voci în echipele lor. Dincolo de momentele muzicale, poveștile concurenților au adus emoție unei ediții în care pasiunea pentru muzică a fost în prim-plan.

Ediția de aseară Vocea României a înregistrat audiențe record pentru acest sezon, cu 16% mai mult față de media edițiilor anterioare și a fost lider de audiență în intervalul 20:28 – 24:02, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Emisiunea a înregistrat 7.2 puncte de rating și 25.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.9 puncte de rating și 21.0% share. În rândul publicului Național 4+, în același interval orar, emisiunea a înregistrat 7.0 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.3 puncte de rating și 16.3% share.

Peste 3,1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut al emisiunii, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:54, aproape 1,7 milioane de români se uitau la Vocea României.

Aseară, echipa lui Theo și Horia s-a mărit cu încă două voci puternice: Gabriela Amza și Briana Văduva, ambele reușind să-i impresioneze pe toți cei cinci antrenori, în timp ce Dragoș Anghel și Cătălina Mihai au ales să continue competiția alături de Smiley.

Mina Blue, care a întors toate scaunele, a ales să continue în competiție alături de Irina Rimes. Tot în echipa antrenoarei sunt și Bogdan Selagea, Marilu Colica și Ștefania Gurscaia. Nici Tudor Chirilă nu a rămas fără concurenți noi: Radu Săndulescu și Rebecca Zaharia au ales să meargă în concurs alături de el.

Săptămâna viitoare, noi concurenți sunt pregătiți să urce pe scena de la Vocea României, în etapa audițiilor pe nevăzute. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.