Sancțiunile ajung la mii de lei, pentru că șoferii nu respectă fie regulile de tonaj, fie intervalele de timp în care au acces pe străzile Capitalei.

Polițist: „Nu s-a găsit autorizație de circulație valabilă la această dată și această oră.”

Reporter: „De ce nu aveți autorizație?”

Șofer: „Noi? Firma...”

Șofer: „Eu nu stau cu Google în brațe să mă uit unde îmi trebuie autorizație în București.”

Numai în câteva ore, în Capitală, zeci de șoferi de basculante ori de camioane, care transportă marfă au fost sancționați cu câte 4.000 de lei. În ultimul an, și autoritățile au intensificat controalele pentru aceste vehicule grele.

Corespondent PROTV: „Aproape 4.000 de vehicule de mare tonaj au fost oprite în trafic și verificate de polițiștii locali în primele opt luni ale acestui an. Amenzile date depășesc 3,6 milioane de lei. Numai în ultima lună, 60 de șoferi au fost sancționați - fie că au circulat fără autorizația necesară, fie că nu au respectat condițiile impuse pentru zona în care au intrat.”

Polițist: „Nu sunteți în baza de date... nu aveți autorizație. Știți care este sancțiunea, da? 4.000!”

Reporter: „Știați că nu aveți autorizație?”

Șofer: „Da, știam... Autorizația o plătește firma, noi transportăm marfă.”

Legea spune clar că vehiculele de marfă și utilajele cu masa de peste 5 tone au restricții de acces în anumite zone ale Capitalei, zona A și zona B. Pentru a intra în aceste arii este necesară autorizația corespunzătoare, iar taxele sunt stabilite de Primărie în funcție de zonă și de tonaj.

Marius Noghi - polițist local: „Sunt în egală măsură, atât transporturi de mărfuri, cât și cele care servesc șantierele în desfășurare în municipiul București. Se poate ca în anumite zone, unde străzile sunt mai înguste, camioanele care depășesc 5 tone să aglomereze sau să blocheze respectivele artere de drum.”

Potrivit unui nou regulament care urmează să ajungă la vot, amenzile vor fi mai dure. Pentru neachitarea taxei, sancțiunea ar putea ajunge până la 10.000 de lei, iar zona B ar putea fi extinsă până la ieșirea din Capitală.