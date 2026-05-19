Cazul sinistru a fost descoperit în februarie. Dar nici până acum animalele care au supraviețuit, la limită, nu au fost mutate de acolo.

Autoritățile locale susțin că nu au niciun răspuns de la reprezentanții fermei.

Ministerul Mediului a transmis recent o notificare oficială prin care administratorii fermei din comună Recea-Cristur, judeţul Cluj, sunt anunțați că nu mai au dreptul să administreze complexul de vânătoare și că au la dispoziție o lună ca să mute animalele rămase și să elibereze terenul.

Maria Forna, Prefectul Județului Cluj: „Încercăm inclusiv şi cu sprijinul primăriei comunei să găsim cea mai bună alternativă. Pe de o parte să respectăm notificarea primită de la ministerul mediului și pe de altă parte să oferim condiții pentru animale. Animalele sunt în proprietatea fermei, deci nu avem niciun drept direct asupra acestora, dar trebuie să depunem toate eforturile să respectăm decizia de la minister. Am avut o întâlnire ieri cu reprezentanții gărzii forestiere, DSVSA”.

Anul acesta în februarie au fost descoperite numeroase leșuri şi schelete de animale, alături de bizoni, cerbi şi căprioare care abia se ţineau pe picioare. Cauza morţii a fost inaniţia, adică animalele au murit de foame.

De atunci, nu a fost găsită nicio soluție concretă. Autoritățile locale susțin că doar doi muncitori se mai ocupă de cele aproape 200 de animale care au supravieţuit.

Alexandru Rus, primarul comunei Recea-Cristur: ”Nu știu cine administrează, ce se întâmplă cu animalele alea. Situația e complicată pentru că sunt 2 angajați care efectiv muncesc acolo, le duc apă și hrană, dar nu știu cum să gestioneze problema 2 oameni”.

Ancheta privind situația de la fermă a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.

Între timp, cei doi proprietari străini ai fermei, un cetățean german și un danez, au fost notificați de autoritățile din țară. Cei doi au înfiinţat fermă în 2014.