S-a format un arc electric și oamenii au fost trântiți la pământ. Echipajele medicale ajunse la fața locului i-au resuscitat zeci de minute, însă fără succes. Polițiștii anchetează tragedia.

Cei trei bărbați de 35, respectiv de 37 și 54 de ani erau din Sălaj și veniseră ca voluntari în zonă. Oamenii voiau să vopsească pereții exteriori ai unei cabane din comuna Sohodol, unde vara se organizează tabere pentru copii. Au folosit o schelă din metal, care a atins firele de curent, moment în care cei trei s-au electrocutat și au fost aruncați la pământ. Un localnic a trecut prin zonă și a sunat imediat la 112.

Localnic: „Am văzut o flacără lângă schelă, unul dintre pacienți care a căzut jos a încercat să se ridice și, în timp ce se ridica, iară cădea, nu putea sta și între timp am sunat la 112 să vină, eu nu m-am băgat acolo că era tensiune mare”

Reporter: Câte persoane erau?

Localnic: „Trei, erau căzute la pământ, au vopsit anexa, să dea cu lac, au atins cu schela, era la 10 centimetri de fire, s-au electrocutat.”

Primarul localității susține că și ploaia a jucat un rol nefast în accident.

Sorin Corcheș, primar Sohodol: „Schela fiind foarte aproape de sârme, când a început să plouă a făcut arc electric și i-a izbit de pământ, i-a curentat efectiv, i-a electrocutat, erau deja pe schelă, vopseau, dădeau cu lac partea de lemn și a plouat tare, s-a făcut arc electric, fiind scara foarte aproape.”

Echipajele medicale ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă nu au mai putut să îi salveze pe cei trei bărbați. A fost trimis și un elicopter SMURD în zonă.

Sergent-major Marius Vesa, ISU Alba: „La sosirea la locul accidentului, trei persoane erau electrocutate și în stop cardio-respirator, s-au efectuat manevrele de resuscitare timp de o oră și jumătate.”

Andreea Alexe, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Din nefericire, bărbații nu au răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, fiind declarat decesul acestora.”

Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă în acest caz și urmează să stabilească exact în ce condiții s-a petrecut accidentul.