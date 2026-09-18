După patru ani de proces, femeia a fost obligată să plătească daune morale și să publice pe aceeași pagină de Facebook hotărârea instanței.

Scandalul a pornit de la o solicitare de vopsire a părului la un coafor din Galați. Clienta a fost foarte nemulțumită și a început să posteze mesaje pe un grup de Facebook, în care critica salonul.

Rodica Budurcă, proprietara salonului: „După un proces de decolorare și vopsire, automat părul a avut de suferit. În urma acestui proces, ea a ales să își exprime nemulțumirea pe Facebook, publicând fel și fel de afirmații denigratoare. O campanie de bullying, pot să spun, nu a afectat doar businessul, angajații, familiile care depind de acest business, ci și imaginea mea”.

Corespondent Știrile ProTV: „După o primă postare pe un grup de Facebook dedicat saloanelor de înfrumusețare din Galați și Brăila, aproape 50 de cliente și-au anulat programările”.

Postările făcute zile la rând au fost redistribuite. Totuși, spune proprietara coaforului, lucrurile nu s-au oprit aici. Clienta ar fi început să o amenințe.

Alexandra Potrivitu, avocata salonului: „Am hotărât să introducem o acțiune în răspundere civilă delictuală, solicitând pârâta la plata de despăgubiri materiale pentru prejudiciul de imagine și prejudiciul comercial adus societății, dar și daune morale ca urmare a prejudiciului suferit de angajații societății, care fuseseră la rândul lor criticați, niște critici care aveau mai mult caracter denigrator”.

Judecătorii au decis că imaginea patroanei, a unei angajate și a salonului au fost afectate de mesajele publicate pe Facebook de clienta nemulțumită și au obligat-o pe aceasta să plătească despăgubiri în valoare de 2.500 de lei patroanei, 2.500 de lei angajatei și de 1.500 de lei salonului, dar și să publice sentința pe pagina ei de Facebook.

L-am contactat pe avocatul clientei, dar până la această oră nu și-a exprimat un punct de vedere. Acest caz demonstrează, încă o dată, că fiecare om răspunde pentru ceea ce scrie și publică pe internet.

Un alt exemplu, printre sute de acest fel, este al unui bărbat din Întorsura Buzăului, care a fost obligat să plătească 15.000 de lei unui polițist și să șteargă postările despre agent, după ce l-a insultat într-o postare.