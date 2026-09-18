Deja, numărul persoanelor îngropate acolo a ajuns la 20, au transmis anchetatorii. Vineri, criminaliştii au revenit la fața locului, iar un buldoescavator a fost adus pentru săpături. Se verifică dacă toate deshumările au fost făcute legal.

În timpul săpăturilor făcute de anchetatori la marginea cimitirului Strehareţi, din Slatina, au fost găsite deja rămăşiţele a 20 de persoane, faţă de 6, despre care se ştia vineri.

Zona în care au fost găsite osemintele a fost izolată, iar criminaliștii ridică probe.

Potrivit unor surse din anchetă, osemintele ar fi fost depozitate inițial în zona actualei capele, iar ulterior ar fi ajuns într-o groapă aflată la marginea cimitirului.

Valeriu Matei, consilier Local Primăria Slatina: „A fost ceva înfiorător, groaznic, s-au carat nu știu câte cadavre, zeci, nu va pot da exact numărul. conform legii ar fi trebuit - legea îți permite să concesionezi nișe unde se îngroapă osemintele celor care sunt scoși dintr-o lucrare funerara și introduși într-o nișă, dar în cimitirul Strehareti conform declarațiilor administratorului nu sunt nișe cu osemintele cadavrelor umane”.

Rând pe rând, au început să apară rude ale celor decedați, care susţin că au constatat brusc că mormintele celor dragi nu mai există şi ca ei nu mai au unde să aprindă o lumânare.

Aparținător: „Acolo avem bunicii înmormântați și am găsit două cripte făcute pe locul de veci concesionat de noi. Nu am fost anunțați, nu ni s-a spus nimic, nu am avut niciodată restanțe. E ceva ce nu ne-am închipuit vreodată că ni s-ar putea întâmpla, mai ales pentru că nu am avut niciodată restanțe la plata taxelor anuale”.

Localnică: „Poate ceva mult mai grav ca atunci când i-ai înmormântat pentru că de bine de rău știi că i-ai înmormântat, știi că măcar ai o liniște sufletească când vii să le aprinzi o lumânare”.

Ionuț Mitrică, purtător de cuvânt IPJ Olt: „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina efectuează și astăzi cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care osemintele au fost identificate”.

Cimitirul a intrat recent în administrarea primăriei printr-un ordin judecătoresc. Fostul administrator a transmis, prin avocat, că toate procedurile ar fi fost făcute legal.

Răzvan Crăciunaș, avocat: „Se notifică foștii concesionari în cazul expirării contractului de concesiune locul respectiv trebuie dat în folosul cimitirului. Și atunci se săpa, se scot acele acele oase, repet, doar pentru ipoteza în care nu există rude în viață și au fost depuse acolo”.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.