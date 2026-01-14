A murit un muzician celebru, care a colaborat cu trupa Fugees. John Forté era nominalizat la Grammy

Stiri Diverse
14-01-2026 | 11:43
John Forte
Muzicianul John Forté a murit, luni, la vârsta de 50 de ani. El a fost nominalizat la premiile Grammy, și era cunoscut pentru colaborările sale cu Fugees și Refugee Camp All-Stars.

Potrivit poliției, el a fost găsit mort luni după-amiază în casa sa din Chilmark, Massachusetts.

Șeful poliției din Chilmark, Sean Slavin, a declarat într-un comunicat că nu există semne de crimă sau alte „cauze evidente ale decesului”, arată New York Post.

Cazul este investigat de biroul medicului legist al statului, potrivit lui Slavin.

Originar din New York City, Forté era un copil minune al muzicii,, contribuind la albumul „The Score” al formației Fugees, câștigător al premiului Grammy, colaborând și la albumul „The Carnival” al lui Wyclef Jean, nominalizat la Grammy.

Instrumentist și rapper, el a lansat și albume solo precum „Poly Sci” și „I John”, cu colaboratori precum Carly Simon, al cărei fiu, Ben Taylor, era un prieten apropiat al lui Forté.

Trecut presărat cu droguri

În 2000, Forté a fost arestat la Aeroportul Internațional Newark și acuzat de posesie de cocaină lichidă și trafic de droguri.

Forté a fost condamnat la 14 ani de închisoare, dar pedeapsa a fost comutată după șapte ani de către președintele George W. Bush.

Carly Simon a fost unul dintre numeroșii oameni publici care au militat pentru eliberarea sa.

În urma sa rămân soția, fotografa Lara Fuller, și cei doi copii ai săi.

