Viktor Orban cere un nou sistem european de securitate care să includă și Rusia, spunând că doar așa se poate pune ”fundamentul păcii pentru următoarele decenii”.

Într-o realitate atestată, pe de-o parte, de războiul dus de Kremlin de 4 ani în Ucraina invadată, iar pe de altă parte, de întregul eșafodaj al doctrinelor statale din lumea democrată, bazat pe principiul istoric că Rusia este un stat imperialist, propunerea lui Viktor Orban înseamnă, practic, ”predarea la cheie” a Europei către Rusia.

Premierul ungar, Viktor Orbán, a pledat vineri, la Budapesta, pentru edificarea unui nou sistem european de securitate şi pentru încheierea unor noi acorduri de control al armamentelor, în cadrul conferinţei preşedinţilor parlamentelor din Europa de Sud-Est, scrie Hirado.

”Abia după îndeplinirea acestor două condiţii poate fi abordată tema viitorului Ucrainei, subliniind că aceasta este logica ungară”, arată sursa citată.

Viktor Orban vrea ”un acord pan-european de anvergură care să includă și Rusia”

Referindu-se la războiul din Ucraina, ”Viktor Orban a arătat că majoritatea statelor europene susţin necesitatea unei victorii a Ucrainei pe linia frontului şi consideră că Uniunea Europeană trebuie să trateze conflictul ca pe un război propriu”, mai scrie agenția de stat maghiară.

”Poziţia Ungariei este că războiul nu are o soluţie militară pe front, iar această strategie este greşită, chiar dacă este susţinută de liderii unor mari state europene”, mai spune premierul maghiar.

”Viktor Orbán a adăugat că Europa ar trebui să acţioneze în direcţia creării unui nou sistem de securitate şi că un amplu acord internaţional nu ar trebui să aibă ca obiect doar Ucraina. Potrivit acestuia, un acord pan-european de anvergură – care să includă şi Rusia – ar trebui să reglementeze un nou cadru de securitate european, capabil să ofere garanţii tuturor statelor participante, ceea ce ar constitui, în opinia sa, fundamentul păcii pentru următoarele decenii”, se încheie relatarea agenției maghiare de presă.