Președintele francez a declarat vineri că acest anunț a fost „o surpriză neplăcută” pentru Franța, care s-a opus tratatului, și „o manifestare a lipsei de respect” față de Parlamentul European, relatează AFP.

„Comisia Europeană a luat decizia unilaterală de a aplica provizoriu acordul cu Mercosur, chiar dacă Parlamentul European nu l-a votat. Astfel, ea își asumă o responsabilitate foarte mare”, a spus președintele francez, într-o declarație făcută alături de premierul sloven Robert Golob, la Paris.

„Este o mare responsabilitate față de agricultorii care și-au exprimat îngrijorările și pentru care europenii nu au oferit încă vizibilitatea necesară”, a spus el, considerând că această decizie le întărește „incertitudinea”.

„Este, de asemenea, o mare responsabilitate față de cetățenii europeni și reprezentanții lor, care nu au fost respectați în mod corespunzător”, a denunțat în continuare șeful statului francez.

„Pentru Franța, este o surpriză, și una neplăcută. Iar pentru Parlamentul European, este o manieră lipsită de respect”, a insistat el.

Macron a promis că se va asigura că ceea ce a negociat cu greu în ultimele luni va fi respectat în ceea ce privește normele ce reglementează schimburile agricole cu Mercosur.

„Vom fi intransigenți în ceea ce privește respectarea acestor reguli, deoarece Europa noastră a înăsprit considerabil regulile aplicabile producătorilor noștri în ultimii ani. Prin urmare, nu voi susține niciodată un acord care este mai flexibil în ceea ce privește importurile și mai strict în ceea ce privește producția internă, deoarece este incoerent pentru consumatorul european și criminal pentru suveranitatea europeană”, a afirmat Emmanuel Macron.

Ursula von der Leyen a anunțat vineri că cele 27 de state membre vor aplica provizoriu acordul de liber-schimb cu mai multe țări din America Latină, în ciuda rezervelor puternice exprimate de Franța. „În ultimele săptămâni, am discutat pe larg această chestiune cu statele membre și cu deputații din Parlamentul European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a declarat Ursula von der Leyen.