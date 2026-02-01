Ea nici măcar nu voia „să-i ştie numele”. Deşi cauzele morţii sale nu au fost dezvăluite în mod concret, actriţa suferea de o anomalie congenitală foarte specifică: dextrocardie cu situs inversus. Această afecţiune determină o inversare a poziţiei organelor corpului, inclusiv a inimii. Astfel, inima şi stomacul lui Catherine O'Hara se aflau în partea dreaptă a pieptului, în timp ce ficatul era fixat pe partea stângă.

A aflat întâmplător că suferă de această anomalie

„Dextrocardia este cel mai adesea congenitală: izolată, cu sau fără inversiune a cavităţilor, sau asociată cu o inversiune a tuturor viscerelor organismului, realizând astfel un situs inversus”, precizează dicţionarul medical al Academiei de Medicină.

În cazul situs inversus, organele sunt situate în oglindă faţă de planul sagital, dispunerea comună la majoritatea indivizilor

„Sunt un monstru, nu-i aşa?”, glumea actriţa într-un interviu realizat în 2021. Ea a dezvăluit că a aflat că este purtătoare a acestei boli întâmplător, în timp ce făcea teste de depistare a tuberculozei.

Cum a aflat de afecțiune

În timp ce încerca să-i facă un electrocardiogramă şi a constatat o problemă, o asistentă medicală i-a spus că va folosi un alt aparat, apoi că medicul dorea să-i facă o radiografie.

„Ne cheamă în biroul său şi ne spune: «Sunteţi primul meu caz!» Iar eu am răspuns: «Foarte bine». Nici măcar nu ştiu numele, pentru că nici nu vreau să-l ştiu. Ceva de genul cardio-inversat, şi chiar dextrocardie şi ceva-inversat”, a povestit ea.

„Oamenii vor începe să creadă că sunt ignorantă pentru că nu ştiu asta, dar nu vreau să ştiu, pentru că nu eram conştientă de asta înainte”, a adăugat ea.

Afectând mai puţin de o persoană din 10.000 în întreaga lume, dextrocardia cu situs inversus poate provoca complicaţii la pacienţii care prezintă probleme cardiace sau care au malformaţii suplimentare. Cu toate acestea, unele persoane pot trăi o viaţă întreagă fără să ştie că sunt purtătoare ale acestei malformaţii.

