Jana Brejchova, supranumită uneori "Brigitte Bardot a Cehiei" datorită frumuseţii sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace şi cehe.

Între 1958 şi 1962, a fost căsătorită cu regretatul regizor şi actor Milos Forman, care a devenit ulterior un regizor de mare succes la Hollywood şi a câştigat două premii Oscar. Sora ei mai mică, Hana, care a murit în urmă cu mai puţin de doi ani, a fost şi ea o actriţă cunoscută.

Actriță la vârsta de 13 ani

Jana Brejchova s-a născut pe 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de nazişti, într-o familie cu opt copii.

A obţinut primul ei rol într-un film la vârsta de 13 ani. Succesul a venit însă mai târziu, odată cu rolul elevei Jana din lungmetrajul "Higher Principle", despre teroarea ocupaţiei naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru care a primit un premiu de interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.

Jana Brejchova a jucat şi în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist "The House in Karp Lane" din 1965.

În ţara ei natală, actriţa cehă a interpretat un rol principal în îndrăgitul serial TV fantasy pentru copii "Arabela", cunoscut şi sub titlurile „Arabela, prinţesa" sau „Povestea inelului magic". În „Arabela", Jana Brejchova o interpretează pe Regina din Ţinutul Poveştilor. Ea este mama prinţesei Arabela şi soţia Regelui Hyacint, conducători ai unei lumi magice pline de personaje de basm.

De asemenea, a jucat alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-un dramă psihologică despre relaţia dintre mamă şi copil.

De-a lungul carierei sale, Jana Brejchova a primit numeroase premii, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe şi premiul cinematografic Bohemian Lion pentru întreaga sa carieră.

„A fost o actriţă excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace şi o personalitate puternică, care a cucerit generaţii întregi de spectatori cu talentul şi farmecul său", a scris premierul ceh Andrej Babis într-un mesaj omagial distribuit pe reţeaua de socializare X.