Lars Ulrich (Metallica), impresionat de documentarul ”colectiv”: ”Felicitări. Am fost șocați”

Bateristul și fondatorul trupei Metallica, Lars Ulrich, și Joe Berlinger, unul dintre cei mai apreciați regizori de filme documentare, câștigător a 2 premii Emmy, s-au arătat impresionați de filmul documentar ”colectiv”, realizat de Alexandru Nanau.

Într-o discuție care a fost organizată online și postată ulterior pe canalul de YouTube al distribuitorului american de filme Magnolia Pictures, Ulrich și Berlinger i-au adresat diferite întrebări regizorului român despre procesul de creație și filmare a acestui documentar care prezintă evenimentele din România imediat după tragedia din Clubul Colectiv, din octombrie 2015.

"colectiv" a fost selectat pe lista scurtă a producţiilor cinematografice propuse pentru o nominalizare la premiile Oscar 2021 la categoriile "cel mai bun documentar" şi "cel mai bun lungmetraj internaţional", a anunţat oficial Academia de film americană (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).

Este pentru prima oară când un film românesc a fost selectat pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la două categorii ale premiilor Oscar.

Bateristul trupei Metallica, Lars Ulrich, s-a declarat ”fascinat” de felul în care a fost realizat acest documentar dramatic și a mărturisit că i-a fost foarte greu să privească imaginile de la început.

Este vorba despre scene care au fost filmate de către Mihai Grecea, supraviețuitor al acestei tragedii, precum și de către Daniel Ciobanu, care a murit după acest indendiu. Imaginile surprinse de ei sunt cu adevărat șocante, deoarece arată momentul izbucnirii flăcărilor, în urma căruia 27 de oameni au murit chiar atunci, pe loc, în fostul club.

”Sunt fascinat de procesul de creație. Iar unul dintre lucrurile din filmul tău, care a fost unul dintre cele mai greu de privit într-un film, este când apare scena cu Goodbye to Gravity, știi, după 5 minute. Este cam neașteptat, dar este un montaj grozav. Și, de asemenea .. ești pe scenă cu trupa. Noi am fost pe asemenea scene, am cântat în locuri asemănătoare, știam ce urmează .. și am fost fascinat de alegerile pe care le-ai făcut în calitate de lider al acestui proiect. Fără montaje video. Ai reușit să pătrunzi cu adevărat în clipele de groază care s-au întâmplat în acele 5 minute.” - i-a spus Lars Ulrich lui Alexandru Nanau.

De altfel, bateristul trupei Metallica s-a arătat nedumerit de faptul că România a ales să fie reprezentată la nivel internațional, la o competiție artistică urmărită de milioane de oameni în lumea întreagă, de un film care arată tocmai ”putreziciunea” unui sistem patronat de stat, adică România.

În replică, regizorul român i-a explicat că selectarea filmului a fost făcută independent de dorința reprezentanților statului român, care, de altfel, au și încercat, ulterior, să taie fondurile de finanțare a campaniei de mediatizare a acestui documentar.

Lars Ulrich: ”Este o anume ironie aici, și anume în faptul că un film care este despre un sistem defect din România reprezintă oficial această țară la categoria cel mai bun film internațional la premiile Oscar 2021. Ceva acolo e nebunesc și dat dracu și ironic. Tu cum vezi asta?”

Alexandru Nanau: ”De fapt, AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, n. red.) are reguli stricte despre modalitatea de selecție a unui film, care trebuie să fie independentă. Deci, statul finanțează un film și doar numește criticii de film care să facă parte din această comisie independentă. Iar în cazul acestui film, cred că au fost 5, care au votat în secret filmul pe care l-au considerat ei. Deci practic așa am câștigat. Însă, odată ce a fost nominalizat de țara noastră, au încercat să întoarcă decizie, însă nu au putut, pentru că regulile AMPAS sunt foarte clare, și deja se afla în toată presa, deci ar fi fost și un scandal. Apoi au încercat să taie finanțarea pentru campania de publicitate. Ceea ce au și făcut. Prima dată au vrut să o taie de tot, apoi au tăiat-o la jumătate, iar eu le-am zis, dacă faceți asta o să fac și eu scandal. Iar ei au zis v-am dat deja jumătate, iar cealaltă o veți primi în scurt timp. Deci au făcut tot ce le-a stat în putere ca să, știți voi, ca să îngreuneze tot ce ține de film. Însă adevărul este că acest film, în România, nu doar că a fost văzut de mulți tineri, dar, după ce a afost lansat, numărul de whistleblowers (avertizori de integritate, n. red.) a explodat. Ceea ce știm de la jurnaliști este că, dacă înainte erau cam 10 piste valide într-o zi de la whistleblowers, după asta au avut cam 120 de piste pe zi.”

Nu doar Lars Ulrich s-a arătat impresionat de mesajil transmis de ”colectiv”, ci și Joe Berlinger, un cineast renumit, considerat un pionier al filmului documentar de investigație.

Joe are la activ o nominalizare la premiul Oscar și a câștigat până acum 2 premii Emmy, fiind o voce importantă în filmele de non-ficțiune și de televiziune, timp de două decenii. Printre filmele lui Berlinger se numără documentarele de referință ”Brother's Keeper” și trilogia ”Paradise Lost”.

Nu în ultimul rând, el a realizat ”Metallica: Some kind of monster”, un film documentar care a redefinit genul ”rockumentar”. De asemenea, ”Crude” un documentar despre poluarea cu petrol din pădurea tropicală amazoniană, a câștigat 22 de premii și a declanșat recent o luptă la nivel înalt cu gigantul petrolier Chevron.

Acum, Joe Berlinger spune că documentarul românesc ”colectiv”, care prezintă dezvăluirile despre dezinfectanții contrafăcuți de la Hexi Pharma, dar și corupția și problemele cu care se condruntă societatea românească, este un ”film important”.

Lars Ulrich: ”Puterea filmului, creativitatea puternică, puterea muzicii - toate se intersectează. Felicitări pentru că îți reprezinți țara. Îți dorim toate cele bune.”

Joe Berlinger: ”Una dintre cele mai grozave experiențe din viața mea a fost să lucrez la Some kind of monster cu Lars, a fost una dintre cele mai bune momente din viața mea, așa că a fost plăcut să-l avem pe Lars în această discuție. Însă, pe bune, filmul tău m-a terminat. Trăim într-o eră a post-adevărului, unde jurnalismul de investigație este atacat. Acest film nu doar că subliniază importanța jurnalismului de investigație dintr-un ziar - și noi încă nu am apucat să vorbim despre cum un ziar de sport face dezvăluiri, în mod ironic, dar poate discutăm despre asta altă dată, offline - dar și tu faci un jurnalism de investigație. Este atât de important zilele acestea, pentru că adevărul este sub atac. Deci e un film important.”

Lars Ulrich: ”Mulțumim, Alex. Noi am văzut filmul acum 6 sau 8 săptămâni, cu toată familia, și am fost și noi șocați și devastați, și total implicați în .. Adică, una este povestea, iar alta este realizarea unui film .. și sunt tot felul de personaje diferite ..”

De altfel, membrii formației Metallica s-au implicat și în procesul de construcție a primului spital de oncologie pediatrică din România.

În 2019, ei au donat 250.000 de euro pentru acest spital, după ce au cântat a 4-a oară în România.