Prioritate la vize pentru persoanele care călătoresc în SUA pentru a lua parte la evenimente sportive majore

Stiri externe
05-12-2025 | 09:42
Oameni aeroport
Getty Images

Administrația Trump a cerut ambasadelor și consulatatelor SUA să prioritizeze vizele pentru străinii care vor să investească în SUA sau să participe la evenimente sportive majore, precum Cupa Mondială 2026 și Jocurile Olimpice 2028, transmite AP.

autor
Claudia Alionescu

În acelaşi timp, administraţia a adăugat noi criterii pentru lucrătorii străini cu înaltă calificare care solicită un anumit tip de viză.

Noile reguli ar refuza intrarea celor consideraţi că au dirijat sau participat la cenzurarea cetăţenilor americani pe reţelele de socializare prin iniţiative de moderare a conţinutului care au apărut în întreaga Europă şi în alte părţi pentru a combate discursurile extremiste.

Într-o serie de telegrame trimise săptămâna aceasta tuturor misiunilor diplomatice americane, obţinute de Associated Press, Departamentul de Stat a indicat că cererile de viză pentru oamenii de afaceri care intenţionează să realizeze „investiţii semnificative” în Statele Unite ar trebui să fie prioritare, alături de cererile celor care doresc să călătorească „pentru a fi prezenţi la evenimente sportive importante care promovează excelenţa americană”.

Este cea mai recentă măsură luată de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru a combate imigraţia ilegală şi vizitele în SUA.

Citește și
sofer camion
Guvernul american suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini

Însă, având în vedere evenimentele sportive importante planificate în Statele Unite, administraţia doreşte să se asigure că fanii vor putea participa la aceste competiţii.

Aceste politici sunt în centrul atenţiei înaintea tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială, de vineri.

Ca parte a unei iniţiative mai ample de control al intrării străinilor în SUA, Departamentul de Stat a declarat că toţi cei care au nevoie de viză pentru a intra în ţară vor trebui să se prezinte la un interviu şi la o verificare pentru a fi evaluaţi în ceea ce priveşte potenţialele riscuri pentru securitatea naţională.

Acest lucru a dus la perioade lungi de aşteptare la multe ambasade şi consulate pentru interviuri în vederea solicitării vizelor cunoscute sub denumirea de „B1” şi „B2”, în ciuda creşterii numărului de angajaţi consulari.

Luna trecută, Trump a anunţat o nouă iniţiativă, denumită „FIFA Pass”, pentru străinii care călătoresc în SUA pentru Cupa Mondială, care le va permite să obţină mai repede interviuri pentru vize. Cu toate acestea, el i-a încurajat în continuare să solicite vizele „imediat”.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că administraţia a trimis peste 400 de funcţionari consulari suplimentari în întreaga lume pentru a face faţă cererii de vize pentru Cupa Mondială şi că, în aproximativ 80% din glob, călătorii către SUA pot obţine o programare pentru viză în termen de 60 de zile — lucru reflectat în telegrama diplomatică.

Noile măsuri din mesajul transmis săptămâna aceasta depăşesc iniţiativa FIFA Pass de a accelera procesarea cererilor pentru cei care doresc să călătorească în Statele Unite pentru Jocurile Olimpice şi alte evenimente sportive importante.

Posturile „ar trebui să asigure o capacitate suficientă pentru a găzdui spectatori şi alţi fani care călătoresc pentru evenimentele legate de turneul (Cupa Mondială)”, se arată în una dintre cele două telegrame trimise marţi. „

”Aceştia ar trebui să aibă prioritate faţă de toate celelalte cereri B1/B2, cu excepţia celor legate de reindustrializarea americană.”

Alte categorii care vor avea prioritate includ diplomaţii străini, oficialii guvernamentali care călătoresc în interes de serviciu, lucrătorii agricoli temporari, lucrătorii religioşi, medicii şi asistenţii medicali, precum şi studenţii care frecventează instituţii academice cu un procent de înscrieri străine mai mic de 15%.

„Posturile ar trebui să se asigure că solicitanţii din grupurile cu rang superior au prioritate faţă de solicitanţii din grupurile cu rang inferior, indiferent de cererea solicitanţilor cu rang inferior”, se arată în telegrama. „Posturile pot reduce semnificativ numărul de locuri disponibile pentru grupurile cu rang inferior, pentru a satisface cererea grupurilor cu rang superior.”

Noi criterii pentru acordarea vizelor lucrătorilor cu înaltă calificare

A doua telegramă trimisă marţi tuturor ambasadelor şi consulatelor stabileşte noi criterii pentru examinarea cererilor de viză H-1B, instruind diplomaţii să „fie atenţi” la cei care ar fi putut fi sau sunt „responsabili sau complici la cenzurarea americanilor” online şi în alte locuri.

Aceste vize permit companiilor americane să aducă persoane cu competenţe tehnice greu de găsit în Statele Unite, iar preşedintele Donald Trump a declarat că le va aplica o taxă anuală de 100.000 de dolari.

De ce nu vrea Victor Rebengiuc ca numele său să fie acordat vreunei străzi. „Voi lăsa scris in testament”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, vize, cupa mondială, administratia trump,

Dată publicare: 05-12-2025 09:41

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu”
Citește și...
Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”
Stiri actuale
Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

Ambasada SUA în România a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din cauza lipsei de fonduri. De asemenea, ambasada precizează că serviciile pentru pașapoarte și vize continuă doar ”în măsura posibilităților”.

Guvernul american suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini
Stiri externe
Guvernul american suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini

Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că "pun în pericol vieţile americanilor" pe drumurile din SUA, relatează AFP.

Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student. Care este motivul
Stiri externe
Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student. Care este motivul

Departamentul de Stat a revocat peste 6.000 de vize de student internaţional din cauza încălcării legilor SUA şi a depăşirii perioadei de şedere, a declarat departamentul pentru BBC.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28