Voiculescu, după moartea pacientului ars: ”Situația este mai rea decât în 2016”, după Colectiv

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, susține că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a salva pacientul cu arsuri care a murit în Belgia după ce a fost plimbat pe la 3 spitale din România.

Întrebat de jurnaliști cum răspunde la nemulțumirile familiei victimei, care s-a plâns că Ministerul Sănătății nu a grăbit procesul de transfer în străinătate, Voiculescu a susținut că DSU este instituția care se ocupă, de fapt, de acest lucru.

Ministrul a explicat că l-a sunat personal pe șeful DSU, Raed Arafat, pentru a urgenta transferul pacientului în străinătate.

Reporter: Nu considerați că ați trimis prea târziu Corpul de Control?

Vlad Voiculescu: ”Nu, Corpul de Control nu poate să schimbe ceva ce s-a făcut sau nu s-a făcut bine pentru acel pacient.”

Reporter: Familia a reproșat autorităților că nu l-a trimis mai repede în afara țării pentru a fi tratat.

Vlad Voiculescu: ”Tocmai asta am făcut. Exact în momentul în care am aflat de asta m-am implicat personal, ca acest pacient să fie transferat urgent într-un loc în care să fie tratat. Implicarea personală a însemnat că am desemnat un secretar de stat, și l-am sunat personal pe doctorul Raed Arafat, pentru că DSU se ocupă, conform unui protocol semnat între DSU și Ministerul Sănătății, pe care cu siguranță îl aveți sau îl puteți afla, îl putem transmite. DSU verifică dacă există locuri în străinătate... ”

Reporter: Știm că familia s-a ocupat de găsirea mai repede a unui spital, de ce nu s-a semnat mai repede în Ministerul Sănătății acel document ..

Vlad Voiculescu: ”Despre ce document vorbiți?”

Reporter: Documentul de transfer al pacientului.

Vlad Voiculescu: ”Nu există un document care să fie semnat de Ministerul Sănătății. Vorbim despre un protocol între Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență, protocol semnat în urmă cu mai bine de 6 luni. Conform acestui protocol, DSU caută locuri în străinătate și transferă pacienții în numele....”

Reporter: Ați spus că v-ați implicat personal, cum v-ați implicat personal?

Vlad Voiculescu: ”Încercând să grăbesc transferul pacientului. Asta am făcut. Am dat, l-am sunat pe doctorul Arafat și am întrebat de ce nu a fost transferat și am insistat ca transferul să se petreacă cât mai curând.”

Ministrul Sănătății a mai afirmat că bărbatul ars din Constanța a ajuns greu în Belgia pentru că a fost dificil găsirea unui spital în străinătate care să-l trateze, din cauza pandemiei de Covid-19.

Situația marilor arși din România este mai rea decât în 2016, după Colectiv

Mai mult decât atât, ministrul Voiculescu afirmă că, în prezent, situația marilor arși în România este mai rea decât în 2016, după tragedia din clubul Colectiv, în urma căreia 64 de oameni au murit.

”Nu cred că o știți, situația reală. Situația reală este mai rea decât cea din 2016. Sunt mai puține paturi, au fost paturi desființate, au fost investiții făcute prost, respectiv investiții amânate la nesfârșit. Sunt cel puțin 4 centre de arși care aveau finanțare prin programul Băncii Mondiale încă din 2015.” - a avertizat ministrul Sănătății.

Încă o dată, actuala putere a dat vina pe fosta putere, adică .. PSD.

”Situația este mai rea decât în 2016 și vă voi prezenta toate detaliile. Sunt 4 ani în care lucrurile nu au fost îmbunătățite. Nu m-aș uita la ultimul an în care am avut o pandemie. M-aș uita în special la 3 ani dinainte, în care au existat bani, a existat un program de Bancă Mondială prin care se puteau face investiții în centre pentru arși. S-au tăiat panglici. S-au tăiat panglici la Timișoara, la Iași. Miniștrii PSD au tăiat panglici la Iași, la Timișoara și vă rog să verificați dacă acele centre au autorizații.” - a mai spus Vlad Voiculescu.

A murit pacientul cu arsuri grave, dus în Belgia după ce a fost plimbat la 3 spitale

Pacientul cu arsuri grave, care a fost transportat în Belgia după ce a fost plimbat la 3 spitale din România, a murit - a anunțat, luni, Ministerul Sănătății.

În data de 20 ianuarie, bărbatul în vârstă de 51 de ani a suferit o arsură prin electrocuție pe aproximativ 64% din suprafață corporală, precum și un politraumatism prin cădere de la înălțime..

Pacientul a fost transportat inițial la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar, apoi, în data de 21 ianuarie 2021, a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon” din Iași.

În data de 28 ianuarie 2021, misiunea de zbor pentru transferul în Belgia a fost anulată din motive tehnice, conform Departamentului pentru Situații de Urgență, iar pacientul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București.

Abia în 29 ianuarie a fost transferat în Belgia, însă decesul său a fost anunțat în 15 februarie.