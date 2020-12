Documentarul „Colectiv”, printre filmele preferate ale lui Barack Obama

Fostul preşedinte al SUA Barack Obama a publicat lista filmelor şi serialelor de televiziune preferate în 2020 iar documentarul „Colectiv", de Alexander Nanau, se află printre favorite.

Obama, la fel ca toată lumea, şi-a petrecut o bună parte a anului urmărind emisiuni TV şi filme în perioada pandemiei. Continuând tradiţia anuală, Obama a publicat, vineri, filmele şi serialele de televiziune favorite din 2020, transmite News.ro.

Printre peliculele sale preferate se află: „Ma Rainey’s Black Bottom", „Mank", de David Fincher, „Soul", filmul de aventuri de la Pixar, şi mult apreciatul „Time", potrivit Variety.

De asemenea, el a inclus în listă „Lovers Rock", de Steve McQueen, şi „Colectiv", de Alexander Nanau, pe locul şapte.

„Colectiv" este un documentar observaţional care spune povestea primului an de după incendiul din clubul bucureştean Colectiv, care a dus la moartea a 64 de oameni. Filmul urmăreşte autorităţi şi jurnalişti, căutând să expună adevărul. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj şi responsabilitate.

Documentarul, care a avut premiera în afara competiţiei la Festivalul de Film de la Veneţia din 2019, este propunerea României pentru o nominalizare la categoria „lungmetraj internaţional" a premiilor Oscar 2021.

„La fel ca toată lumea, am fost blocaţi în casă mult timp anul acesta", a scris Obama pe Facebook.

El a precizat că a extins lista pentru a include „povestiri vizuale care mi-au plăcut anul acesta, indiferent de format".

Printre serialele de televiziune care l-au captivat pe Obama sunt „The Last Dance", serial documentar despre Michael Jordan, „The Queen’s Gambit" de la Netflix şi drama „I May Destroy You", de Michaela Coel.

Alte alegeri au fost: „The Boys" de la Amazon, mini-seria istorică „Mrs. America", „Nomadland", cu Frances McDormand, şi „Crip Camp", un documentar produs pentru Netflix de soţii Obama.

La începutul săptămânii, Obama a dezvăluit cărţile favorite de anul acesta: „The Vanishing Half", „Caste" şi „Twilight of Democracy", printre altele.

Lista filmelor preferate de Obama: „Ma Rainey’s Black Bottom”, „Beanpole”, „Bacurau”, „Nomadland”, „Soul”, „Lovers Rock”, „Collective”, „Mank”, „Martin Eden”, „Let Him Go”, „Time”, „Boys State”, „Selah And The Spades”, „Crip Camp”.

Lista serialelor TV: „Better Call Saul”, „The Queen’s Gambit”, „I May Destroy You”, „The Boys”, „The Good Lord Bird”, „Devs”, „The Last Dance”, „Mrs. America”, „The Good Place”, „City So Real”.