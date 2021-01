Alexander Nanau, regizorul "colectiv", despre corupție, manipulări și de ce statul nu promoveaza documentarul pentru Oscar

Alexander Nanau, regizorul "colectiv" a explicat în emisiunea "Interviurile lui Vitalie" cum a încercat statul să dezinformeze opinia publică, după ce a refuzat medalia “Meritul Cultural” de la Klaus Iohannis în semn de protest.

Alexander Nanau a menționat că pe perioada crizei provocate de noul coronavirus, industria cinematografică nu a fost susținută în nici un fel de instituțiile competente.

”Nu au existat mecanisme de stat destinate crizei provocate de noul coronavirus care să vină în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă diferitele sectoare. Pe anul 2020 Centrul Național al Cinematografiei (CNC) nu a ajutat cu aprope nimic sectorul cinematografiei. Instituția nu a mai acordat credite de stat celor care ar fi avut nevoie încălcând legislația”.

Vitalie Cojocari: Ministerul Culturii a venit cu o reacție pe rețele de socializare înșirând mai multe cifre prin care au arătat că au finanțat casele de producție.

Alexander Nanau: ”După refuzul medaliei, pe care l-am făcut public pe pagina mea personală de Facebook, Ministerul Culturii mi-a răspuns prin intermediul unui comunicat de presă. Astfel, s-au scos lucruri din context și în care s-a spus o minciună gravă cum că eu aș fi fost chemat la minister pentru a mi se oferi medalia, iar în acea întâlnire am cerut bani, lucru care nu este adevărat.

Adevărul este că noi ne-am întâlnit în decembrie și am discutat cum trebuie făcută campania propunerii României pentru Oscar, iar CNC-ul care finanțează de obicei o mică parte din această campanie, a decis să o finanțeze cu mai puțini bani. În consiliu s-a ajuns la un armistițiu în care s-a decis să fiu finanțat în etape. M-am simțit îndreptățit să mă adresez ministrului și să îl întreb dacă ar fi oportun ca statul să se implice în propriul proiect. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în perioada noiembrie-decembrie și nu în ianuarie. În ianuarie m-am întors la domnul Ministru ca să continuăm discuția din decembrie, iar medalia nu mi s-a oferit într-un birou așa cum s-a transmis oficial”.

Vitalie Cojocari: Credeți că autoritățile au fost surprinse că un producător de filme, de talia dumneavoastră, refuză o medalie acordată de președinție?

Alexander Nanau: ”Tema nu este asta. Eu mi-am exprimat punctul de vedere foarte clar. Este un protest democratic și este alegerea mea să o accept sau nu”.

Vitalie Cojocari: Ce discuții ați avut ulterior cu Ministerul Culturii?

Alexander Nanau: ”S-a creat o problemă pentru că la protestul meu de a nu mă preface în anul pandemiei printr-o medalie acceptată, că industria este bine și că statul și-a făcut treaba, reacția a fost acel comunicat al ministerului care a scos din context lucruri. Pentru opinia publică care nu este la curent cu sistemul de finanțare a cinematografiei a devenit o problemă.

Au fost înșirate sumele primite de către producția ”colectiv” pentru anul 2016, dar ne spunând că eu nu am primit acești bani în 2020, lasând de înțeles că nu mi-au ajuns banii și că am cerut mai mulți. Consider că este un abuz al instituțiilor atât al ministerului cât și al CNC-ului. Minsiterul a omis să spună că la momentul în care eu am câștigat creditul de stat pentru producția filmului ”colectiv” au mai câștigat alte 33 de filme și s-au vărsat 22 de milioane de lei.

Toate aceste lucruri scoase din context au dus la dezinformarea omului de rând care nu se preocupă cu modul de funcționare a aceastei instuții și s-a creat impresia că mi s-a făcut mie un favor din partea statului”.

Vitalie Cojocari: După acest refuz ați simțit vreo presiune sau o lipsă de implicare mai mare a statului în promovarea filmului pentru Oscar?

Alexander Nanau: ”Implicarea din start a fost una foarte lentă. Statul a decis să investească 100.000 de lei în această campanie ceea ce reprezintă o foarte mică parte pentru o campanie la care lucrează pe tot mapamondul 60-70 de persoane. În acest moment campania este foarte aproape de final. Pe lângă statul român lucrează foarte multe instituții pentru campania propunerii României pentru Oscar. Fondul de film din Luxemburg, HBO, ICR România și ICR New York investesc sume importane în această campanie.

Cu toate acestea CNC-ul la acest moment a contribuit cu 30% din suma promisă în ianuarie. Noi am depus decontul pentru a doua tranșă pe 5 ianuarie, dar din păcate nu avem încă un răspuns. Această instituție este la nivelul anului 1980 dintr-o țară comunistă. Drept dovadă stă anul 2020 în care nu au avut nici o finanțare deși legea îi obligă”.

Vitalie Cojocari: Și-a cerut cineva scuze după acel comunicat menit să dezinformeze?

Alexander Nanau: ”După acel comunicat am primit zeci de înjurături de la oameni necunoscuți deci intenția manipulării și-a făcut efectul. Am avut o întâlnire cu Ministrul Culturii în care a admis că a fost o greșeală acel comunicat. Cu toate acestea mi se pare dezonorant pentru un stat european să răspundă la un protest democratic cu un atac care lasă de înțeles că a finanțat un proiect, dar scoate din context informații esențiale.

Ministrul Culturii a promis scuze publice. Sunt sigur că este un ministru cu care se poate lucra și care înțelege că avem nevoie de o reformă”.

Alexander Nanau: ”Filmul ”colectiv” la momentul de față este cel mai vizionat film din anul 2020 pe HBO. În toată Europa pe rețeaua HBO este cel mai vizionat documentar. A fost primul documentar în România care să aibe o cifră de bilete vândute de 25.000 de spectatori în doar două săptămâni”.

Propunerea României pentru Oscar a fost făcută de o comisie independentă

Alexander Nanau: ”Propunerea României pentru Oscar a fost făcută de o comisie independentă pentru că regulile Oscar sunt foarte stricte în această privință. Este o comisie numită de către CNC, dar ea este independentă. Sunt 5 critici de film care într-un vot secret aleg filmul care să reprezinte țara. Imi fac mari griji să nu se încerce în următorii ani o influență politică asupra modului de a numi filmele care să meargă în cursa pentru Oscar.

Singurii politicieni care au răspuns au fost când am câștigat premiul European de Film. Premierul Luxemburgului m-a sunat și m-a felicitat, dar din România nu a reacționat nimeni din sfera instituțiilor sau a politicului”.