Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Vântul va avea intensificări, pentru Moldova, Transilvania, estul şi sud-vestul Olteniei şi nordul Dobrogei, unde va atinge viteze de 50-70 de kilometri pe oră, fiind emis Cod galben. Alte avertizări Cod galben şi Cod portocaliu vizează zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură şi, local, a Carpaţilor Occidentali, unde va fi viscol şi vizibilitate redusă. În Bucureşti, cerul va fi variabil, dar noaptea este posibil să ningă slab.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de miercuri, de la ora 10.00, până joi, la ora 8.00, aceasta vizând precipitaţii, în general moderate cantitativ, strat de zăpadă şi viscol la munte, polei şi gheţuş, intensificări ale vântului.

Până joi dimineaţa, temporar vor fi precipitaţii, îndeosebi în nordul, centrul, estul şi sud-estul ţării.

La munte şi în Maramureş va ninge, în Transilvania şi Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea şi Muntenia seara şi la începutul nopţii vor fi precipitaţii mixte, apoi va ninge. Izolat, se va forma polei sau gheţuş.

În Carpaţii Meridionali şi de Curbură, local cantităţile de apă vor fi de 10...15 l/mp şi se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi în medie de 10...15 cm.

Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70...85 km/h, iar pe creste va sufla tare, cu peste 85...90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.

Temporar, intensificări ale vântului vor fi şi în estul, sud-vestul şi local în centrul ţării cu viteze în general de 45...55 km/h.



