În total, ar urma să fie desființate aproape 12.800 de posturi la autoritățile locale. În plus, vor fi mai puțini angajați în cabinetele demnitarilor, dar și în poliția locală.

La pachet, guvernul a aprobat măsuri de relansare economică, în valoare de 5 miliarde de euro, pentru următorii șase ani.

Posturile din administrația publică locală vor fi reduse cu 10%. Şi administrația centrală va trebui să-și scadă cheltuielile de personal cu același procent, se arată în ordonanța de urgență adoptată de Guvern.

Ilie Bolojan, premierul României: „Face administrația locală şi centrală mai eficientă reducând bazele de cheltuieli ale administraţiei. Vine cu precizări importante care vin cu susţinerea descentralizării."

Exceptate de la reduceri sunt - Educația, Cultura, Sănătatea, dar și Apărarea, Ordinea Publică și instituțiile de securitate națională.

Pentru primării, anul 2026 este de tranziție. Edilii pot opta dacă doar scad cheltuielile sau fac și concedieri. Din 2027, restructurările devin obligatorii.

Vor fi schimbări și în cabinetele demnitarilor. Numărul de consilieri se va reduce cu aproximativ 6.100 dintr-un total de 10.100.

Pe de altă parte, numărul de polițiști locali va fi redimensionat. Localitățile care au sub 4.500 de persoane vor putea avea poliție locală doar dacă o finanțează.

Corespondent PROTV: „Reforma administraţiei publice a ajuns pe masa guvernului la 8 luni de când a fost anunţată. Noile reguli prevăd ca numărul de posturi din primării, de exemplu, să fie corelat cu numărul de locuitori din localitate, dar şi cu capacitatea respectivă de a plăti salarii. Asta pentru că datele Guvernului arata că două treimi dintre primării nu-şi pot acoperi din bugetul propriu cheltuielile cu lefurile.”

Aceeași ordonanță arată că ANAF și primăriile vor fi obligate să publice lista cu numele celor care nu-și achită la timp dările locale și către stat.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Lista datornicilor, este un mecanism în alte șase state şi credem că poate funcţiona şi la noi”.

Iar cei care au ridicat ilegal sau au extins clădiri vor putea fi depistați, cu ajutorul dronelor și a imaginilor din satelit, şi vor fi impozitați dublu.

Pe de altă parte, cei care nu-și achită amenzile de circulație vor fi întâi somați de direcția de taxe locale. Dacă nu plătesc nici în 90 de zile, li se va suspenda dreptul de a conduce. Măsurile care îi vizează pe șoferi se vor aplica de la 1 septembrie.

Din economiile făcute, guvernul vrea să finanțeze o parte din măsurile de relansare economică, adoptate prin ordonanța de urgență.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Pachetul de relansare vizează nu anul 2026, ci economia până în 2032, avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele"

Banii vor fi investiți, printre altele, în tehnologie, industrie și apărare.