Un spațiu îngust, sub formă de pâlnie, așa arată spațiul anatomic din pelvis, unde găsim nervii care dirijează vezica urinară, rectul ori organele sexuale. De aceea, toate intervențiile chirurgicale la acest nivel trebuie să conserve nervii.

Procedura se numește biopsie cu fuziune RMN și se folosește pentru formațiunile suspecte din prostată.

Dr. Mircea-Valentin Pârvuț, medic primar urolog: „Pentru biopsia de prostată folosim biopsia cu fuziune RMN, adică luăm CD-ul de la RMN și suprapunem RMN-ul, în timp real, cu imaginea de la ecografie, când facem biopsia. Și zicem că facem biopsie targetată, mergem țintit la nodulul respectiv”.

Corespondent PRO TV: „Un organ supus riscului - așa vedem prostata, ne spun medicii. Este motivul pentru care ecografia de pelvis se face o dată pe an. Însoțită de analiza de sânge numită PSA”.

Pelvisul uman are formă de pâlnie. Vedem prostata, un organ de dimensiuni mici, în vârful acesteia. De o parte și de alta se află nervii fără de care nu ar fi posibilă micțiunea normală, defecația normală, dar și activitatea sexuală. Intervențiile în zonă trebuie să păstreze nervii.

Dr. Mircea-Valentin Pârvuț, medic primar urolog: „Sunt bandelete care trec pe lângă prostată, neuro-vasculare. Acolo e marea bătălie, complicațiile după cancer de prostată - incontinența urinară și disfuncția erectilă. Rezultatele cel mai bune sunt la robot. Robotul reușește să prezerve aceste țesuturi și pacientul să rămână continent și o funcție erectilă bună”.

Robotul operator mărește de 70 de ori imaginea. Anatomia se vede 3D.

Conf. Univ. Dr. Dan Tudor Eniu, medic primar chirurgie oncologică: „Robotul, care se folosește în chirurgia pelvină, este adresat unor spații înguste. Pentru asta a fost făcut. A schimbat imaginea noastră despre anatomia pelvisului, sigur că orgnale sunt la fel dar a schimbat modul în care le vezi”.

Prostata trebuie verificată o dată pe an.