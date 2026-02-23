Ținuta îndrăzneață purtată de Vera Wang la premiile BAFTA 2026. Designerul de 76 de ani a făcut furori pe covorul roșu. FOTO

Whatsapp image 2026 02 23 at 174938
Vera Wang, designerul american de modă în vârstă de 76 de ani, a uimit din nou la gala premiilor BAFTA 2026, arătând mai tânără decât mulți membri ai Generației Z. 

Mihaela Ivăncică

Născută în aceeași decadă cu Robert De Niro, Regele Charles și Kurt Russell, Vera a demonstrat că vârsta este doar un număr, scrie Daily Mail.

La petrecerea nominalizaților de sâmbătă seara, ea a strălucit într-o ținută care expunea abdomenul – un top bandeau scurt și o fustă maxi asortată, completate de mănuși lungi din piele, o pălărie neagră supradimensionată și un manșon de blană gri închis.

Alegerea sa vestimentară a contrastat puternic cu ținutele colegelor de aceeași vârstă, precum Dame Helen Mirren, care a optat pentru un cardigan elegant bleumarin cu dantelă și o fustă cu imprimeu floral la London Fashion Week.

Whatsapp image 2026 02 23 at 174938
×

Încercările de a încadra stilul lui Wang în „normele potrivite vârstei” sunt sortite eșecului. Designerul, care a creat rochii de mireasă pentru vedete precum Victoria Beckham, Ariana Grande și Kim Kardashian, a declarat că vede „ageismul” ca pe ceva „foarte demodat” și că, în viață, „trebuie să continui să te dezvolți într-un fel sau altul”.

Elixirul tinereții

Într-un interviu din 2022 pentru BBC 100 Women, Vera a dezvăluit că „elixirul magic” pentru a rămâne tânără este munca, dar și un cocktail cu vodcă și „nouă ore de somn pe zi” contribuie la menținerea aspectului tineresc.

Vera a intrat în industria modei la 18 ani și, la 23 de ani, a devenit cea mai tânără editoriță de modă de la Vogue. Aproape 20 de ani mai târziu, a lansat propriul brand, care îi poartă numele, și a continuat să impresioneze cu stilul și energia sa.

Secretul frumuseții ei nu stă doar în muncă, ci și în abordarea relaxată față de viață și modă. Vera a mărturisit cu umor că dieta ei include McDonald’s, vodcă și gogoși. „Mănânc McDonald’s în fiecare zi, timp de două săptămâni, apoi schimb”, a declarat pentru Page Six.

De asemenea, îi plac gogoșile Dunkin’ Donuts, mai ales cele umplute cu cremă de vanilie sau cele roz cu fulgi de zahăr. Vedeta a mai spus că, în 2020, secretele ei anti-îmbătrânire includ „munca, somnul, un cocktail cu vodcă și puțin soare”.

Sursa: Daily Mail

