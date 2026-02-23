Ținuta îndrăzneață purtată de Vera Wang la premiile BAFTA 2026. Designerul de 76 de ani a făcut furori pe covorul roșu. FOTO

Alegerea sa vestimentară a contrastat puternic cu ținutele colegelor de aceeași vârstă, precum Dame Helen Mirren, care a optat pentru un cardigan elegant bleumarin cu dantelă și o fustă cu imprimeu floral la London Fashion Week.

La petrecerea nominalizaților de sâmbătă seara, ea a strălucit într-o ținută care expunea abdomenul – un top bandeau scurt și o fustă maxi asortată, completate de mănuși lungi din piele, o pălărie neagră supradimensionată și un manșon de blană gri închis.

Născută în aceeași decadă cu Robert De Niro, Regele Charles și Kurt Russell, Vera a demonstrat că vârsta este doar un număr, scrie Daily Mail.

Încercările de a încadra stilul lui Wang în „normele potrivite vârstei” sunt sortite eșecului. Designerul, care a creat rochii de mireasă pentru vedete precum Victoria Beckham, Ariana Grande și Kim Kardashian, a declarat că vede „ageismul” ca pe ceva „foarte demodat” și că, în viață, „trebuie să continui să te dezvolți într-un fel sau altul”.

Elixirul tinereții

Într-un interviu din 2022 pentru BBC 100 Women, Vera a dezvăluit că „elixirul magic” pentru a rămâne tânără este munca, dar și un cocktail cu vodcă și „nouă ore de somn pe zi” contribuie la menținerea aspectului tineresc.

Vera a intrat în industria modei la 18 ani și, la 23 de ani, a devenit cea mai tânără editoriță de modă de la Vogue. Aproape 20 de ani mai târziu, a lansat propriul brand, care îi poartă numele, și a continuat să impresioneze cu stilul și energia sa.

Secretul frumuseții ei nu stă doar în muncă, ci și în abordarea relaxată față de viață și modă. Vera a mărturisit cu umor că dieta ei include McDonald’s, vodcă și gogoși. „Mănânc McDonald’s în fiecare zi, timp de două săptămâni, apoi schimb”, a declarat pentru Page Six.

De asemenea, îi plac gogoșile Dunkin’ Donuts, mai ales cele umplute cu cremă de vanilie sau cele roz cu fulgi de zahăr. Vedeta a mai spus că, în 2020, secretele ei anti-îmbătrânire includ „munca, somnul, un cocktail cu vodcă și puțin soare”.