De marți, SUA aplică o suprataxă de 10% pe importuri, iar efectele se vor simți în mod direct și în România. La Bruxelles, eurodeputații au pus pe pauză o înțelegere comercială cu Washingtonul. Vor înainte să afle ce produse sunt taxate, pentru cât timp, și cu ce costuri pentru Uniunea Europeană.

După discursul lui Trump despre Starea Națiunii, mesajul este clar: tarifele rămân un instrument central al politicii sale economice.

„M-am folosit de tarife pentru a face înțelegeri avantajoase pentru americani, pentru America, țări care ne jupuiau plătesc acum milioane”, a mai declarat președintele american, care a promis că va păstra tarifele în vigoare chiar și după ce Curtea Supremă a decis că și-a depășit atribuțiile când a impus tarife oricui.

Pentru România, miza este directă. În 2024, exporturile către Statele Unite au depășit 2,28 de miliarde de euro. Asta înseamnă contracte renegociate, comenzi amânate și presiune pe prețuri. Dar problema mare rămâne incertitudinea. Cât timp rămâne taxa în vigoare și ce produse vor fi vizate? De aceea, în Parlamentul European, eurodeputații au amânat din nou votul pe înțelegerea comercială cu Washington-ul, până la clarificări.

"Am ajuns în situația în care nu mai înțelegem nimic"

Eurodeputatul Iuliu Winkler, vicepreședinte al Comisiei de Comerț Internațional din Parlamentul European, a explicat, la EURomânia, cum ne afectează direct tarifele lui Donald Trump. El a admis că "nimeni nu știe deocamdată" dacă noile taxe se adaugă peste cele deja existente sau dacă afectează și produsele exceptate până acum.

Camelia Donțu: „Discursul președintelui Trump schimbă, modifică în vreun fel relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană?”

Iuliu Winkler, vicepreședinte al Comisiei de Comerț Internațional: „Discursul a fost așa, o apoteoză, după 4 zile în care am ajuns în situația în care nu înțelegem nimic. Am ajuns în situația - atât oficialii din comisia din Comisia Europeană, din Direcția Generală pentru Comerț, dar și noi, deputații din Comisia pentru Comerț Internațional, de a fi puși sub presiunea companiilor europene. Pentru că, să știți, în momentul în care se întâmplă o asemenea turbulență, companiile sunt cele care sună, trimit scrisori, luări de poziție și așa mai departe, cerându-ne să clarificăm situația, cerându-ne predictibilitate și cerându-ne o oarecare stabilitate, pe care noi, evident, din partea Uniunii Europene nu o putem asigura, nu o putem asigura în condițiile în care turbulențele, volatilitatea vin de la Washington - din declarații, din tarife care sunt ridicate printr-o postare pe rețeaua socială a președintelui Trump, după care nimeni din administrația americană, nici oficialii cu cel mai înalt rang, în afară de președinte însuși, nu știu să ne dea decât asigurări verbale.

Sigur, cum poți să faci un plan de afaceri pe asigurări verbale? Concret, ce s-a întâmplat acum? 10% sau 15% pentru că nici măcar asta nu este clar. Sunt taxe vamale care acum folosesc un temei legal, care dă dreptul doar la acțiune temporară, se pare că este vorba despre noi taxe vamale care se vor aplica pentru 150 de zile cel puțin. Temeiul legal invocat de președintele Trump este de asemenea natură.

"Companiile europene ne cer să nu răspundem la avalanșa verbală a președintelui Trump"

Iuliu Winkler: Aici, în Parlamentul European avem foarte mulți politicieni din diverse grupuri parlamentare care vor să acționăm, adică vor cumva să intrăm în război comercial cu Statele Unite. Poate că, principial, ar fi un lucru bun de făcut - adică Uniunea Europeană are valori, noi avem un cuvânt, noi ne bazăm pe reguli - dar pe de altă parte, pentru cine facem comerț? Pentru Comisia Europeană sau pentru Parlamentul European? Nu, facem comerț pentru economiile noastre și pentru companii, iar companiile ne cer să fim echilibrați, să ne autocenzurăm vizavi de această avalanșă verbală a președintelui Trump și să ne concentrăm pe interesele lor.

Iar interesele lor sunt legate de stabilitate și de înțelegere. Noi sigur că am făcut un gest săptămâna aceasta în Parlamentul European și am amânat pentru a doua oară. Am amânat votul despre acest acord SUA-Uniunea Europeană”.

Camelia Donțu: Ce presupune acest acord?

Iuliu Winkler: „Presupune o înțelegere relativ bună, presupune taxe vamale americane de 15% (...) Știți foarte bine, în aprilie anul trecut, în acea "zi a eliberării" a venit cu taxe vamale de 40-50% - e o întreagă nebunie care s-a întâmplat atunci. Deci noi avem 15% - Uniunea Europeană, și avem o listă de produse la care avem taxe vamale zero. Lista asta este foarte importantă. Este vorba despre avioane și toate componentele de avioane, piese de schimb, subansamble și așa mai departe.

Pe această listă sunt produsele din silicon, deci cipurile și alte produse din semiconductori. Pe această listă avem medicamentele generice și știți foarte bine că industria farmaceutică este o afacere europeană de miliarde de euro. Deci lista aceasta este importantă, lista este și sursa neînțelegerii, adică noi acum nu știm dacă acele taxe vamale se aplică peste ce am discutat, adică 15% încă 10 sau 15 în plus. Se aplică și listei de produse cu taxe zero sau nu se aplică? Nimeni nu poate să dea deocamdată un răspuns la acest lucru”.