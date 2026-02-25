Din fericire, există diverse unelte prin care putem să măsurăm timpul petrecut într-o aplicație, iar aplicația să ne anunțe prin notificări când am petrecut prea mult timp în ea.

Marian Andrei, corespondent PROTV: „Se poate seta o limită zilnică, dar doar îți amintește să închizi aplicația, nu o blochează neapărat, deși poate să fie și blocată. Aici putem să setăm o limită zilnică de utilizare, 15 minute, 30 de minute, 50 de minute. În momentul în care vezi un reel bun, dai scroll și așa trece ziua pe lângă tine și două ore pe zi, sau 2 ore și 40 de minute, aproape 10% din zi, și se duce timpul acesta fără să-ți dai seama”.

Mai multe detalii, în VIDEO.