Hubert Thuma îi cere explicații președintelui său de partid, Ilie Bolojan: ”Găsesc că este inacceptabil”

"Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov şi dacă este de acord cu această poziţionare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiţi", a scris Thuma pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a menţionat că ar putea să posteze "100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă şi canalizare".

"Dar eu doresc colaborare şi rezolvarea reală a problemelor. Şi, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverşi consilieri fără expertiză. Vorbeşte despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetăţenii care nu l-au votat, dar şi foştii lui colegi de partid care au răsuflat uşuraţi când l-au văzut plecat", a adăugat Hubert Thuma.

Preşedintele CJ Ilfov a mai arătat că "o realitate incontestabilă ţine de faptul că judeţul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureştiul în acest moment".

"Cu infinit mai puţine resurse decât Capitala, reuşim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiţii în infrastructură. Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aştept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susţin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în Bucureşti. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureştiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetăţean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar creşte de minimum trei ori", a mai susţinut liberalul.

Hubert Thuma este unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal.

Tot în contextul conflictului cu Ilie Bolojan, Thuma a cerut recent ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov, pe care el îl conduce în calitate de președinte al Consiliului Județean.

Solicitarea sa vine într-un moment în care principalul aliat din PNL al lui Bolojan, primarul general Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureștiul a pierdut 8 miliarde de lei în ultimii doi ani și că riscă să ajungă ”în incapacitate de plată".