Hubert Thuma îi cere explicații președintelui său de partid, Ilie Bolojan: ”Găsesc că este inacceptabil”

Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, îi cere premierului Ilie Bolojan să spună public dacă susţine poziţia consilierului său onorific, Vlad Gheorghe, cu privire la integrarea Ilfovului într-un Bucureşti metropolitan.

Cristian Matei

"Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declaraţiile subordonatului său la adresa administraţiei liberale din Ilfov şi dacă este de acord cu această poziţionare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai judeţului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiţi", a scris Thuma pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a menţionat că ar putea să posteze "100 de poze cu străzi neasfaltate sau ciuruite din Capitală, fără apă şi canalizare".

"Dar eu doresc colaborare şi rezolvarea reală a problemelor. Şi, din nou, vorbim de un dialog la care nu ar trebui să aibă acces diverşi consilieri fără expertiză. Vorbeşte despre consultare populară în acest sens un individ căruia i-au spus să meargă acasă deopotrivă cetăţenii care nu l-au votat, dar şi foştii lui colegi de partid care au răsuflat uşuraţi când l-au văzut plecat", a adăugat Hubert Thuma.

Preşedintele CJ Ilfov a mai arătat că "o realitate incontestabilă ţine de faptul că judeţul Ilfov este mai bine administrat decât Bucureştiul în acest moment".

"Cu infinit mai puţine resurse decât Capitala, reuşim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiţii în infrastructură. Cât despre bugetul Ilfovului pe 2026, aştept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ilie Bolojan. Cu cifre, cu argumente, susţin alocarea către Ilfov a 5% din IVG-ul încasat în Bucureşti. Am spus în mai multe rânduri că, până se va face reorganizarea administrativ-teritorială, accept oricând să facem un buget comun cu Bucureştiul pe care să-l distribuim apoi în mod egal pentru fiecare cetăţean din zona metropolitană. Dacă s-ar respecta această logică, bugetul CJ Ilfov ar creşte de minimum trei ori", a mai susţinut liberalul.

Hubert Thuma este unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal.

Tot în contextul conflictului cu Ilie Bolojan, Thuma a cerut recent ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov, pe care el îl conduce în calitate de președinte al Consiliului Județean.

Solicitarea sa vine într-un moment în care principalul aliat din PNL al lui Bolojan, primarul general Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureștiul a pierdut 8 miliarde de lei în ultimii doi ani și că riscă să ajungă ”în incapacitate de plată".

Consilierul onorific al premierului Bolojan a propus organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un Bucureşti metropolitan

Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului, a propus organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un Bucureşti metropolitan.

Propunerea a venit după ce preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunţat că va discuta cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deşeurilor din Bucureşti în judeţ.

Întrebat, la conferinţa de presă de la Guvern, ce părere are de propunerea consilierului său, premierul Ilie Bolojan a spus că nu a apucat să se uite la "postări sau la aspecte care ţin de propuneri legate de astfel de aspecte".

"De dimineaţă şi până astăzi am fost prins în discuţiile legate de aceste proiecte importante, am fost în şedinţele legate de buget şi vă rog să mă credeţi că nu am apucat să mă uit la postări sau la aspecte care ţin de propuneri legate de astfel de aspecte", a spus Bolojan. 

Cel mai vocal contestatar din PNL al lui Bolojan cere bani din taxele Capitalei: Noi plătim costul extinderii Bucureștiului
Cel mai vocal contestatar din PNL al lui Bolojan cere bani din taxele Capitalei: Noi plătim costul extinderii Bucureștiului

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov. Declarațiile lui vin în contextul conflictului cu Ilie Bolojan.

Referendum pentru unirea Ilfovului cu București. Consilier: ”Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu un tupeu fantastic”
Referendum pentru unirea Ilfovului cu București. Consilier: ”Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu un tupeu fantastic”

Consilierul onorific al premierului Vlad Gheorghe propune organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un Bucureşti metropolitan.

Peste 45.000 de posturi la stat dispar după reforma în administrație. Guvernul promite economii de 1,6 miliarde lei în 2026
Peste 45.000 de posturi la stat dispar după reforma în administrație. Guvernul promite economii de 1,6 miliarde lei în 2026

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, reforma administrației. Această decizie ar urma să ducă la eliminarea a aproximativ 45.600 de posturi. Această măsură va duce la dispariția a 12.794 de posturi ocupate din administrația locală.

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ
Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vor fi ninsori în zona de munte, dar şi în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea şi Muntenia, iar în unele zone se va forma polei sau gheţuş.

În timp ce Donald Trump se chinuie să blocheze economia Chinei, Germania se așează la masă cu chinezii să discute afaceri
În timp ce Donald Trump se chinuie să blocheze economia Chinei, Germania se așează la masă cu chinezii să discute afaceri

Cancelarul german Friedrich Merz se întâlnește miercuri, 25 februarie, cu politicieni de vârf ai Chinei, la începutul unei vizite fulgerătoare de două zile.

