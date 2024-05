Kylian Mbappé, desemnat a cincea oară consecutiv cel mai bun jucător din Ligue 1

Mbappé, care a jucat duminică ultimul său meci pe Parc des Princes în tricoul PSG, şi-a îmbunătăţit un record pe care îl deţinea deja: niciodată un jucător nu a mai câştigat de atâtea ori acest premiu, care este decernat de sindicatul jucătorilor (UNFP) din 1994 şi ai cărui câştigători sunt aleşi de colegii lor.

Mbappé i-a devansat pe coechipierul său Ousmane Dembélé şi pe Pierre Lees-Melou de la Brest.

Kylian Mbappé wins his fifth consecutive Ligue 1 Player of the Year award ???????????? pic.twitter.com/xmr5fepPix