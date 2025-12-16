Lovitură pentru PSG. Trebuie să îi plătească o sumă colosală lui Kylian Mbappe

16-12-2025 | 15:24
Mbappe
AFP

Consiliul de arbitraj din Paris a pronunţat, marţi, hotărârea în litigiul de câteva sute de milioane de euro care opunea Kylian Mbappé şi PSG după plecarea starului în 2024.  

autor
Claudia Alionescu

Acesta a dat câştig de cauză căpitanului Franţei, condamnând clubul la plata a 61 de milioane de euro. 

În cadrul şedinţei din 17 noiembrie, avocaţii căpitanului Franţei au cerut 263 de milioane de euro de la PSG, în special pe baza recalificării contractului său cu durată determinată (CDD) în contract cu durată nedeterminată (CDI).

„O concediere fără motiv, muncă la negru și hărțuire morală”

Aceştia au denunţat, printre altele, o concediere fără motiv (44,6 milioane de euro), hărţuire morală şi muncă la negru (de două ori 37,5 milioane de euro) sau încălcarea contractului de muncă (19 milioane de euro).

Strategia de contraatac a Clubului PSG

Clubul din capitală, conştient că legislaţia muncii din Franţa protejează angajaţii, a optat pentru o strategie de contraatac, solicitând o sumă totală de 440 de milioane de euro fostului său atacant, care joacă acum la Real Madrid.

FCSB
FCSB a câștigat în deplasare cu Unirea Slobozia și a încheiat etapa a 20-a cu o victorie. Rezultatele şi clasamentul

PSG se bazează pe existenţa, potrivit acestuia, a unui acord verbal între cele două părţi în vara anului 2023, pentru ca jucătorul, chemat să plece liber – adică fără indemnizaţie de transfer pentru PSG – să nu prejudicieze financiar angajatorul său „după investiţia excepţională acordată”.

Acesta a cerut 180 de milioane de euro pentru ceea ce consideră a fi o ascundere a acordului de către jucător, 180 de milioane suplimentare pentru pierderea şansei de a-l transfera, 60 de milioane pentru rea-credinţă în executarea acordului şi 20 de milioane pentru prejudiciul adus imaginii.

Litigiul afecta de mult timp relaţiile dintre star şi fostul său club.

Atacantul a fost exclus din echipa profesionistă la începutul sezonului 2023-2024 de către PSG, deoarece nu dorea să-şi prelungească contractul, care expira în vara anului 2024.

Mbappé

Mbappé a fost în cele din urmă reintegrat după prima zi a campionatului.

PSG asigură că această reintegrare s-a făcut graţie unui acord între cele două părţi, care prevedea că jucătorul trebuia să renunţe la o parte din sumele datorate la sfârşitul contractului său pentru a menţine sănătatea financiară a clubului.

Mbappé
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Sursa: News.ro

Etichete: proces, psg, mbappe, milioane de euro, club sportiv,

Dată publicare: 16-12-2025 15:04

