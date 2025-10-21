Kim Kardashian împlinește 45 de ani. Fotografii inedite cu cea mai urmărită femeie din lume | GALERIE FOTO

Kim Kardashian, fotomodel, antreprenor și vedetă de televiziune, împlinește 45 de ani. Apreciată pentru stilul său de viață extravagant, Kim este în prezent printre cele mai urmărite femei pe rețelele de socializare.

Vedeta a trecut prin multe transformări de-a lungul timpului și s-a remarcat prin aparițiile spectaculoase de la evenimentele de mare avergură pe care le-a frecventat.

Kim a devenit cunoscută la nivel mondial datorită reality show-ului „The Kardashians”, unde apare alături de familia sa numeroasă.

Kim Kardashian este urmărită de 330 de milioane de oameni pe rețelele de socializare.

Kim Kardashian s-a născut pe 21 octombrie 1980 în Los Angeles, California, tatăl său fiind fostul avocat al lui O. J. Simpson, Robert Kardashian. Mama sa, Kris, își are originile în Olanda, Marea Britanie, Irlanda și Scoția, în timp ce tatăl său era un american de origine armeană. Împreună au patru copii, pe Kim, Kourtney, Khloé și Rob.

Kris și Robert au divorțat în 1991, iar Kris s-a recăsătorit, în același an, cu Caitlyn Jenner, pe atunci numit Bruce, care mai târziu, în 2015, a suferit o schimbare de sex.

Kim a căpătat noi frați-vitregi în urma mariajului mamei sale, pe Burton "Burt", Brandon, Brody și Casey, plus două noi surori născute în urma căsătoriei, pe Kendall și Kylie Jenner.

În plan personal, Kim Kardashian a trecut prin două mariaje. De producătorul Damon Thomas a divorțat în 2004. Până recent, Kim a fost căsătorită cu rapperul Kanye West, iar împreună au patru copii: pe North, Saint, Chicago și Psalm.

