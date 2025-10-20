Kim Kardashian, apariție controversată la gala Academy Museum din Los Angeles. GALERIE FOTO

Kim Kardashian
Kim Kardashian a atras toate privirile cu un look de nerecunoscut, apărând cu fața complet acoperită și purtând diamante extravagante la cea de-a cincea ediție a galei Academy Museum.

Sâmbătă, 18 octombrie, vedeta de reality-show și fondatoarea brandului Skims, în vârstă de 44 de ani, a sosit la evenimentul plin de celebrități organizat la Academy Museum of Motion Pictures din Los Angeles, California, potrivit Yahoo News.

Pentru gală, Kardashian a purtat o rochie în nuanță de bej, cu corset și mâneci lungi, fluide. Deși accesorizată cu un colier statement masiv din diamante, cu mai multe straturi, atenția tuturor a fost atrasă de masca în aceeași nuanță, care îi acoperea complet fața.

Ținuta spectaculoasă purtată de Kardashian a fost semnată Maison Margiela Couture, creație a designerului Glenn Martens, după cum a declarat aceasta pentru Variety.

„Știți că iubesc Margiela, așa că iată-ne aici”, a spus Kardashian pentru Variety. „Sincer, l-am adus cu avionul pe makeup artistul meu preferat, Mario [Dedivanovic], din New York, iar această mască a fost, cumva, o decizie de ultim moment. Sunt sigură că nu este prea fericit cu asta — sau poate că este.”

Kim Kardashian
Pedepsele „bunicilor bandiţi” care au jefuit-o pe Kim Kardashian au rămas definitive

Pe rețelele sociale, apariția lui Kardashian cu mască la gala Academy Museum a stârnit numeroase reacții. „Nu-mi vine să cred. Cum a putut să respire în așa ceva?”

Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

Sursa: Yahoo News

