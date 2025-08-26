Kim Kardashian și fiica ei North West au atras toate privirile la Roma. Ținuta excentrică a adolescentei de 12 ani. FOTO

Stiri Mondene
26-08-2025 | 20:34
kim kardashian si north west
Profimedia

Kim Kardashian și fiica ei cea mare în vârstă de 12 ani, North West, au ieșit din nou în evidență cu ținute îndrăznețe, în timpul vacanței lor în Roma.

autor
Aura Trif

North West, în vârstă de 12 ani, a demonstrat că a moștenit pasiunea pentru modă de la celebrii ei părinți, purtând o ținută compusă dintr-o jachetă de blugi, fustă din denim și bocanci masivi, scrie Daily Mail.

kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west
kim kardashian si north west kim kardashian si north west

Cât au costat accesoriile adolescentei

North a accesorizat ținuta cu un colier strălucitor Vivienne Westwood și o geantă Balenciaga. Geanta – modelul Hourglass Handbag XS de la Balenciaga – are un preț impresionant de aproximativ 7.000 de dolari (5.200 de lire), iar colierul Neysa Chain Necklace de la Vivienne Westwood costă în jur de 480 de dolari (355 de lire). Părul ei era vopsit albastru și prins în codițe strânse.

North a purtat și o pereche de ochelari cu ramă transparentă, completată de mai multe cercei cu diamante.

Citește și
Madonna
FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia

În același timp, Kim Kardashian nu s-a lăsat mai prejos în materie de stil, optând însă pentru o paletă de culori mult mai minimalistă decât fiica ei. Vedeta și-a pus în valoare abdomenul lucrat într-un top scurt, legat în față, fără sutien, alături de o fustă lungă elegantă.

În seara precedentă, North a ales o fustă cu volane, un top negru cu guler neobișnuit, cizme tip steam-punk și o geantă în formă de inimă. Kim, care mai are trei copii – Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani) – din căsnicia cu rapperul Kanye West, a purtat sandale negre cu barete subțiri.

„Necunoscută Românie”. Sarmizegetusa și Ulpia Traiana, între istorie pierdută și turism reinventat în Hațeg

Sursa: Daily Mail

Etichete: roma, Kim Kardashian, vedete,

Dată publicare: 26-08-2025 20:10

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Rihanna, apariție inedită în pijama. Cum a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Rihanna, apariție inedită în pijama. Cum a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles. GALERIE FOTO

Rihanna a atras atenția cu o ținută nonconformistă, care îi scoate în evidență burtica de gravidă, la cumpărături în Los Angeles, în weekend.

FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia
Stiri Mondene
FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia

Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sâmbătă. Regina popului, în vârstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zâmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.

Kefir — superalimentul care îți transformă digestia. De ce e atât de bun pentru sănătate și cum se prepară acasă
Stiri Diverse
Kefir — superalimentul care îți transformă digestia. De ce e atât de bun pentru sănătate și cum se prepară acasă

Kefir este vedeta din paharele celor preocupați de sănătate. El nu este doar un lapte fermentat la modă, ci un aliment cu tradiție originar din Munții Caucaz. Este foarte bun pentru digestie și poate fi preparat chiar și acasă.

Recomandări
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT
Stiri Sociale
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59