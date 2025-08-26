Kim Kardashian și fiica ei North West au atras toate privirile la Roma. Ținuta excentrică a adolescentei de 12 ani. FOTO

Kim Kardashian și fiica ei cea mare în vârstă de 12 ani, North West, au ieșit din nou în evidență cu ținute îndrăznețe, în timpul vacanței lor în Roma.

North West, în vârstă de 12 ani, a demonstrat că a moștenit pasiunea pentru modă de la celebrii ei părinți, purtând o ținută compusă dintr-o jachetă de blugi, fustă din denim și bocanci masivi, scrie Daily Mail.

Cât au costat accesoriile adolescentei

North a accesorizat ținuta cu un colier strălucitor Vivienne Westwood și o geantă Balenciaga. Geanta – modelul Hourglass Handbag XS de la Balenciaga – are un preț impresionant de aproximativ 7.000 de dolari (5.200 de lire), iar colierul Neysa Chain Necklace de la Vivienne Westwood costă în jur de 480 de dolari (355 de lire). Părul ei era vopsit albastru și prins în codițe strânse.

North a purtat și o pereche de ochelari cu ramă transparentă, completată de mai multe cercei cu diamante.

În același timp, Kim Kardashian nu s-a lăsat mai prejos în materie de stil, optând însă pentru o paletă de culori mult mai minimalistă decât fiica ei. Vedeta și-a pus în valoare abdomenul lucrat într-un top scurt, legat în față, fără sutien, alături de o fustă lungă elegantă.

În seara precedentă, North a ales o fustă cu volane, un top negru cu guler neobișnuit, cizme tip steam-punk și o geantă în formă de inimă. Kim, care mai are trei copii – Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani) – din căsnicia cu rapperul Kanye West, a purtat sandale negre cu barete subțiri.

