După apariția sa mai modestă la prezentarea Saint Laurent din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, Kate s-a relaxat și a ales o ținută îndrăzneață. Supermodelul, în vârstă de 52 de ani, a arătat senzațional în salopeta mulată, pe care a asortat-o cu o jachetă neobișnuită, cu mâneci din mătase roz, potrivit Daily Mail.

Kate părea într-o dispoziție excelentă în timp ce a părăsit hotelul său luxos pentru a explora capitala Franței.

Vedeta pare că întinerește după ce a renunțat la anii de petreceri intense, afișând o siluetă tonifiată și un ten radiant.

În prezent, Kate ține în mod regulat cure de detox cu sucuri și preferă programul de o săptămână bazat exclusiv pe sucuri la centrul de wellness LifeCo din Turcia – loc pe care îl vizitează în fiecare an de mai bine de un deceniu.

Citește și
Charlize Theron, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. Ținuta elegantă purtată de actriță. GALERIE FOTO
Charlize Theron, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. Ținuta elegantă purtată de actriță. GALERIE FOTO