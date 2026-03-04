După apariția sa mai modestă la prezentarea Saint Laurent din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, Kate s-a relaxat și a ales o ținută îndrăzneață. Supermodelul, în vârstă de 52 de ani, a arătat senzațional în salopeta mulată, pe care a asortat-o cu o jachetă neobișnuită, cu mâneci din mătase roz, potrivit Daily Mail.

Kate părea într-o dispoziție excelentă în timp ce a părăsit hotelul său luxos pentru a explora capitala Franței.

Vedeta pare că întinerește după ce a renunțat la anii de petreceri intense, afișând o siluetă tonifiată și un ten radiant.

În prezent, Kate ține în mod regulat cure de detox cu sucuri și preferă programul de o săptămână bazat exclusiv pe sucuri la centrul de wellness LifeCo din Turcia – loc pe care îl vizitează în fiecare an de mai bine de un deceniu.