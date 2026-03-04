La nivel global, în 2025 aproximativ 180 de milioane de copii erau obezi. Noile date ale World Obesity Federation arată însă că, până în 2040, circa 227 de milioane de tineri cu vârste între 5 și 19 ani vor suferi de obezitate, iar peste jumătate de miliard vor fi supraponderali, scrie The Guardian.

Potrivit Atlasului Mondial al Obezității 2026, publicat de federație, acest lucru ar însemna că cel puțin 120 de milioane de copii de vârstă școlară vor prezenta semne timpurii ale unor boli cronice cauzate de indicele ridicat de masă corporală (IMC).

O persoană este clasificată ca obeză dacă are un IMC de 30 sau peste această valoare, iar ca supraponderală dacă IMC-ul depășește 25.

Johanna Ralston, director executiv al World Obesity Federation, a declarat că creșterea obezității infantile la nivel mondial arată un eșec în tratarea acestei boli cu seriozitate. „Nu este corect să condamnăm o generație la obezitate și la bolile cronice netransmisibile, potențial fatale, care o însoțesc adesea”, a spus ea.

Cei mai mulți copii obezi, în SUA

Conform raportului, 27 de milioane de copii și adolescenți cu vârste între 5 și 19 ani din SUA au un IMC ridicat, țara situându-se după China (62 de milioane) și India (41 de milioane). Asta înseamnă că doi din cinci copii americani sunt obezi sau supraponderali.

În Regatul Unit, aproximativ 3,8 milioane de copii au un IMC ridicat – un nivel record – ceea ce plasează țara printre cele mai afectate din Europa, cu aproape dublul numărului de copii supraponderali și obezi față de Franța și Italia.

Raportul estimează că, până în 2040, aproximativ 370.000 de copii cu vârste între 5 și 19 ani din Regatul Unit vor prezenta semne de boli cardiovasculare, iar 271.000 vor avea indicii de hipertensiune arterială.

Documentul evidențiază inegalități regionale semnificative. Cele 10 țări în care peste jumătate dintre copiii de vârstă școlară sunt supraponderali sau obezi se află în regiunea Pacificului de Vest sau în Americi, în timp ce cea mai rapidă creștere a ratelor obezității este înregistrată în special în țările cu venituri mici și medii.

Raportul solicită eforturi sporite pentru crearea unor medii mai sănătoase, inclusiv taxe pe zahăr, limitarea publicității la alimente nesănătoase și politici care să îi ajute pe copii să adopte un stil de viață mai active.

Experți internaționali au salutat concluziile. Dr. Kremlin Wickramasinghe, consilier regional pentru nutriție, activitate fizică și obezitate în cadrul World Health Organization Europa, a declarat că obezitatea infantilă reprezintă un „eșec al mediului”.

El a cerut restricții obligatorii, nu voluntare, privind marketingul și etichetarea nutrițională pe partea frontală a ambalajelor. „Majoritatea guvernelor – inclusiv multe din Europa – permit industriei alimentare să vizeze copiii fără restricții”, a spus el. „Avem nevoie de voință politică pentru a acționa și pentru a rezista interferenței industriei.”

Katharine Jenner, director executiv al Obesity Health Alliance, a declarat că obezitatea infantilă „nu este inevitabilă”. „Creșterea prognozată a semnelor timpurii de boli cardiace și hipertensiune ar trebui să fie un semnal de alarmă privind consecințele pe termen lung ale inacțiunii guvernamentale”, a afirmat ea.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Sănătate și Asistență Socială din Regatul Unit a declarat: „Restricționăm publicitatea la alimente nesănătoase la televiziune înainte de ora 21:00 și online în orice moment – o măsură care ar urma să elimine până la 7,2 miliarde de calorii pe an din dieta copiilor – și oferim autorităților locale competențe sporite pentru a împiedica deschiderea restaurantelor de tip fast-food în apropierea școlilor.”