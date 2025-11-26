Jennifer Lopez, apariție îndrăzneață la o nuntă din India. Suma pentru care a cântat. FOTO&VIDEO

26-11-2025 | 09:57
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez a fost plătită cu 2 milioane de dolari pentru a urca pe scenă la o nuntă extravagantă din India, organizată de o familie de miliardari, în acest weekend.

Ioana Andreescu

Jennifer Lopez a cântat la fastuoasa nuntă a moștenitoarei miliardare Netra Mantena, eveniment care a inclus și un tort de nuntă de 15 etaje, în forma unui mini-palat, potrivit Daily Mail.

Netra, fiica magnatului farmaceutic indian Rama Raju Mantena, s-a căsătorit cu antreprenorul în tehnologie Vamsi Gadiraju într-o ceremonie opulentă desfășurată lângă Taj Lake Palace din Udaipur, loc ce a apărut în filmul James Bond din 1983, Octopussy.

JLo a susținut un moment artistic 

JLo a fost atât invitată, cât și a susținut un moment artistic la fastuoasa nuntă – despre care se crede că ar fi costat aproape 6,7 milioane de dolari – în timp ce Donald Jr. și partenera sa, Bettina Anderson, au fost de asemenea prezenți.

Alți invitați celebri au inclus numeroase staruri de top din Bollywood, precum actorul Ram Charan, cântăreața și actrița britanică Sophie Choudry și Nora Fatehi. Lopez a urcat pe scenă în mai multe ținute sumare, interpretând hiturile sale, printre care Waiting for Tonight și On The Floor, în timp ce invitații dansau pe melodiile ei de top.

Percheziții în dosarul falimentării Euroins: Fostul patronat bulgar, suspectat de delapidare și spălare de bani

Sursa: Daily Mail

