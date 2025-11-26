Jennifer Lopez, apariție îndrăzneață la o nuntă din India. Suma pentru care a cântat. FOTO&VIDEO

Jennifer Lopez a fost plătită cu 2 milioane de dolari pentru a urca pe scenă la o nuntă extravagantă din India, organizată de o familie de miliardari, în acest weekend.

Jennifer Lopez a cântat la fastuoasa nuntă a moștenitoarei miliardare Netra Mantena, eveniment care a inclus și un tort de nuntă de 15 etaje, în forma unui mini-palat, potrivit Daily Mail.

Netra, fiica magnatului farmaceutic indian Rama Raju Mantena, s-a căsătorit cu antreprenorul în tehnologie Vamsi Gadiraju într-o ceremonie opulentă desfășurată lângă Taj Lake Palace din Udaipur, loc ce a apărut în filmul James Bond din 1983, Octopussy.

Latin Superstar Jennifer Lopez (@jlo) looks breathtaking in a sparkling saree at the Netra Mantena’s wedding festivities in India. She is all set to perform. pic.twitter.com/fcmZwxouE6 — Divo (@DivoAndTheCity) November 23, 2025

JLo a susținut un moment artistic

JLo a fost atât invitată, cât și a susținut un moment artistic la fastuoasa nuntă – despre care se crede că ar fi costat aproape 6,7 milioane de dolari – în timp ce Donald Jr. și partenera sa, Bettina Anderson, au fost de asemenea prezenți.

Jennifer Lopez performing “Waiting for Tonight” at a wedding in India tonight. pic.twitter.com/b0mi0rKDLL — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) November 23, 2025

Alți invitați celebri au inclus numeroase staruri de top din Bollywood, precum actorul Ram Charan, cântăreața și actrița britanică Sophie Choudry și Nora Fatehi. Lopez a urcat pe scenă în mai multe ținute sumare, interpretând hiturile sale, printre care Waiting for Tonight și On The Floor, în timp ce invitații dansau pe melodiile ei de top.

