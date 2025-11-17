Jennifer Lopez, apariție plină de eleganță la Governors Awards 2025. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Jennifer Lopez a impresionat într-o rochie couture Tamara Ralph F/W 2025, în nuanțe de negru și bej, la cea de-a 16-a ediție a Governors Awards, desfășurată duminică la Los Angeles.

Actrița în vârstă de 56 de ani — care a devenit recent ambasador global al unei companii de diamante — și-a pus în valoare decolteul într-o creație fără bretele, potrivit Daily Mail.

Rochia era accentuată în față de o inserție din catifea neagră, inspirată de forma unei clepsidre, și a fost completată de o pereche de mănuși elegante, extrem de lungi.

Partea bej a ținutei era acoperită cu un strat de tulle negru transparent, oferind un efect ușor gotic.

JLo și-a purtat părul blond într-un coc lejer, cu câteva șuvițe desprinse pentru a-i încadra fața. A accesorizat ținuta cu cercei lungi, cu perle și diamante. Cel mai recent film al lui Jennifer lansat în cinematografe este Kiss of the Spider Woman, apărut pe 10 octombrie.

După ce au urmărit trailerul în timpul verii, fanii au fost impresionați de talentul actoricesc și de abilitatea muzicală a vedetei de la Hollywood, lăudând „evoluția” ei și prezicând chiar o nominalizare la Oscar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













