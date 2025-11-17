Jennifer Lopez, apariție plină de eleganță la Governors Awards 2025. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
17-11-2025 | 16:16
Jennifer Lopez
Getty

Jennifer Lopez a impresionat într-o rochie couture Tamara Ralph F/W 2025, în nuanțe de negru și bej, la cea de-a 16-a ediție a Governors Awards, desfășurată duminică la Los Angeles.

autor
Ioana Andreescu

Actrița în vârstă de 56 de ani — care a devenit recent ambasador global al unei companii de diamante — și-a pus în valoare decolteul într-o creație fără bretele, potrivit Daily Mail.

Rochia era accentuată în față de o inserție din catifea neagră, inspirată de forma unei clepsidre, și a fost completată de o pereche de mănuși elegante, extrem de lungi.

Partea bej a ținutei era acoperită cu un strat de tulle negru transparent, oferind un efect ușor gotic.

JLo și-a purtat părul blond într-un coc lejer, cu câteva șuvițe desprinse pentru a-i încadra fața. A accesorizat ținuta cu cercei lungi, cu perle și diamante. Cel mai recent film al lui Jennifer lansat în cinematografe este Kiss of the Spider Woman, apărut pe 10 octombrie.

Citește și
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO

După ce au urmărit trailerul în timpul verii, fanii au fost impresionați de talentul actoricesc și de abilitatea muzicală a vedetei de la Hollywood, lăudând „evoluția” ei și prezicând chiar o nominalizare la Oscar.

Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid

Sursa: Daily Mail

Etichete: jennifer lopez, aparitie, covorul rosu,

Dată publicare: 17-11-2025 16:10

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ce ținută a purtat artista. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ce ținută a purtat artista. GALERIE FOTO

Jennifer Lopez a fost surprinsă vineri dimineață, în New York, filmând câteva scene alături de un coleg de platou pentru viitorul său thriller de pe Netflix, „The Last Mrs. Parrish”.

Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Jennifer Lopez a atras toate privirile la New York, unde a apărut într-o ținută alb-negru impecabilă, combinând eleganța clasică cu rafinamentul modern.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, surprinși din nou împreună la scurt timp de la divorț. Ce i-a spus artista fostului soț. FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lopez și Ben Affleck, surprinși din nou împreună la scurt timp de la divorț. Ce i-a spus artista fostului soț. FOTO

Ben Affleck continuă să o susțină pe Jennifer Lopez pe plan profesional, chiar și după despărțirea lor. Actorul și-a făcut apariția la premiera filmului ”Kiss of the Spider Woman”, în care JLo interpretează rolul principal.

Recomandări
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni
Stiri actuale
Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni

O nouă ședință a coaliției pe tema pensiilor speciale, după întâlnirea de săptămâna trecută dintre guvernanți și magistrați de la Cotroceni. Aceasta ar putea fi runda finală, termenul limită ar reformei din PNRR fiind 28 noiembrie.

Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail

Este pericol major de explozie în zona localității Plauru din Delta Dunarii. O navă încărcată cu GPL arde de dimineață, după ce duminică noapte a fost lovită de drone rusești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Noiembrie 2025

48:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28