Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ce ținută a purtat artista. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
10-10-2025 | 20:54
Jennifer Lopez
Getty

Jennifer Lopez a fost surprinsă vineri dimineață, în New York, filmând câteva scene alături de un coleg de platou pentru viitorul său thriller de pe Netflix, „The Last Mrs. Parrish”.

autor
Ioana Andreescu

Pentru apariția de pe platou, Jennifer a arătat fabulos într-un sacou roșu asortat cu o fustă în aceeași nuanță, completate de o pălărie neagră și o pereche de ochelari de soare negri, potrivit Just Jared.

Filmul, bazat pe romanul omonim din 2018, scris de Liv Constantine, spune povestea lui Daphne Parrish (Lopez) și a soțului ei, Jackson Parrish (Nickolaj Coster-Waldau), care par să aibă totul. Însă Amber Patterson (Isabel May) caută să se împrietenească cu soția și să-l seducă pe soțul acesteia. Amber va descoperi însă că a păși în pantofii lui Daphne este mult mai complicat decât și-ar fi imaginat.

Filmul este regizat de legendarul Robert Zemeckis, cunoscut pentru producții precum Forrest Gump, Back to the Future, Cast Away și multe altele. Jennifer produce proiectul alături de partenera sa de lungă durată, Elaine Goldsmith-Thomas.

La începutul acestei săptămâni, la premiera noului său film Kiss of the Spider Woman, Jennifer s-a reîntâlnit pe covorul roșu cu unul dintre foștii săi parteneri celebri.

Citește și
Jennifer Lopez și Ben Affleck
Jennifer Lopez și Ben Affleck, surprinși din nou împreună la scurt timp de la divorț. Ce i-a spus artista fostului soț. FOTO
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Sursa: Justjared.com

Etichete: new york, jennifer lopez, aparitie,

Dată publicare: 10-10-2025 20:54

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Jennifer Lopez a atras toate privirile la New York, unde a apărut într-o ținută alb-negru impecabilă, combinând eleganța clasică cu rafinamentul modern.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, surprinși din nou împreună la scurt timp de la divorț. Ce i-a spus artista fostului soț. FOTO
Stiri Mondene
Jennifer Lopez și Ben Affleck, surprinși din nou împreună la scurt timp de la divorț. Ce i-a spus artista fostului soț. FOTO

Ben Affleck continuă să o susțină pe Jennifer Lopez pe plan profesional, chiar și după despărțirea lor. Actorul și-a făcut apariția la premiera filmului ”Kiss of the Spider Woman”, în care JLo interpretează rolul principal.

Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck. „Este ridicol”
Stiri Mondene
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck. „Este ridicol”

Jennifer Lopez a stârnit opinii împărțite după ce și-a etalat abdomenul tonifiat în timpul unei sesiuni de shopping alături de Samuel, fiul de 13 ani al lui Ben Affleck.

Recomandări
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”
Stiri Economice
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Economia României a încetinit în prima jumătate a anului și vorbim despre o stagnare în aproape toate domeniile. Avansul a fost de doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024.  

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze
Stiri Sociale
Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze

Cu un șomaj foarte mare în rândul tinerilor de până în 24 de ani, Agenția Națională a Forței de Muncă a organizat un târg de amploare dedicat absolvenților. Doar că, cei mai mulți dintre vizitatori și-au încheiat studiile acum o jumătate de secol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28