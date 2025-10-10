Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ce ținută a purtat artista. GALERIE FOTO

Jennifer Lopez a fost surprinsă vineri dimineață, în New York, filmând câteva scene alături de un coleg de platou pentru viitorul său thriller de pe Netflix, „The Last Mrs. Parrish”.

Pentru apariția de pe platou, Jennifer a arătat fabulos într-un sacou roșu asortat cu o fustă în aceeași nuanță, completate de o pălărie neagră și o pereche de ochelari de soare negri, potrivit Just Jared.

Filmul, bazat pe romanul omonim din 2018, scris de Liv Constantine, spune povestea lui Daphne Parrish (Lopez) și a soțului ei, Jackson Parrish (Nickolaj Coster-Waldau), care par să aibă totul. Însă Amber Patterson (Isabel May) caută să se împrietenească cu soția și să-l seducă pe soțul acesteia. Amber va descoperi însă că a păși în pantofii lui Daphne este mult mai complicat decât și-ar fi imaginat.

Filmul este regizat de legendarul Robert Zemeckis, cunoscut pentru producții precum Forrest Gump, Back to the Future, Cast Away și multe altele. Jennifer produce proiectul alături de partenera sa de lungă durată, Elaine Goldsmith-Thomas.

La începutul acestei săptămâni, la premiera noului său film Kiss of the Spider Woman, Jennifer s-a reîntâlnit pe covorul roșu cu unul dintre foștii săi parteneri celebri.

