Jennifer Lopez, apariție inedită în New York. Ținuta cu care a atras toate privirile. GALERIE FOTO

08-10-2025 | 16:06
Jennifer Lopez
Profimedia

Jennifer Lopez a atras toate privirile la New York, unde a apărut într-o ținută alb-negru impecabilă, combinând eleganța clasică cu rafinamentul modern.

Ioana Andreescu

Artista a fost în oraș pentru a promova filmul „Kiss of the Spider Woman”, impresionând printr-un look sofisticat care a cucerit atât publicul, cât și camerele foto, potrivit Yahoo.

Artista și-a construit ținuta în jurul unei cămăși albe și al unei fuste midi rafinate. Lopez a adăugat detalii care au atras privirile atât pe stradă, cât și online. Rezultatul a fost un mix între piese clasice de birou și glamour de podium, perfect potrivit pentru o campanie cinematografică.

Artista și-a construit ținuta în jurul unei cămăși albe

În fotografiile surprinse la ieșirea ei în New York, Jennifer Lopez a purtat o ținută alb-negru impecabilă, una dintre cele mai reușite apariții ale sale. Ținuta includea o cămașă și un corset plisat care îi accentua talia. A asortat-o cu o fustă de lungime medie, prevăzută cu o deschizătură la spate. Deasupra, Lopez a purtat un pulover scurt din tricot, decorat cu ciucuri lungi, împletiți.

Interpreta piesei „On The Floor” și-a completat look-ul cu pantofi stiletto negri, ochelari de soare subțiri, cu rame dreptunghiulare, și o poșetă neagră compactă. Pe Instagram, JLo i-a etichetat pe membrii echipei sale de styling: hairstylistul Danielle Priano, make-up artistul Scott Barnes și stilistul de modă Rob Zangardi.

Jennifer Lopez și Ben Affleck
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck. „Este ridicol”

Ținuta monocromă a fost purtată de Lopez în timpul unui interviu din emisiunea „Today”, prezentată de Craig Melvin, unde artista a mutat atenția de la divorțul ei de Ben Affleck către noul ei film. Ea a menționat rolul lui Affleck în realizarea producției, spunând: „Dacă n-ar fi fost Ben, filmul nu s-ar fi făcut. Și îi voi da mereu acest merit.” A adăugat apoi: „Da, se întâmplă lucruri, dar trebuie să mergi mai departe.”

De ce furtuna din Capitală nu a fost atât de severă. Unde se află nucleul Ciclonului Barbara

Sursa: Yahoo

Dată publicare: 08-10-2025 16:06

