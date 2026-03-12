Apariția artistei a demonstrat încă o dată că această combinație clasică rămâne una dintre cele mai spectaculoase de pe covorul roșu, potrivit InStyle.

Jennifer Lopez a purtat această ținută în timp ce i-a înmânat actriței Kerry Washington premiul Courage Award, în cadrul galei Women’s Cancer Research Fund – Unforgettable Evening, desfășurată la Beverly Hills pe 11 martie. Pe scenă, artista a apărut într-o rochie lungă neagră, cu un corsaj din dantelă transparentă. Fusta rochiei era decorată cu pliuri fine, care îi dădeau un aer elegant și fluid. Pentru o notă mai formală, interpreta piesei „On the Floor” a completat ținuta cu un sacou lung negru.

În locul buclelor sale voluminoase, Lopez a ales o coafură elegantă, prinsă pe jumătate, care i-a pus în evidență cerceii statement. Un machiaj cu ochi smokey și buze într-o nuanță intensă au completat perfect apariția sa elegantă.