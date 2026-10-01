Direcţia Generală a Instituţiilor Penitenciare din Indonezia a supervizat miercuri demolarea acestor proprietăţi, la o săptămână după ce personalul Biroului Avocatului Poporului a descoperit un rând de apartamente mici ascunse pe terenul închisorii Cibinong.

Potrivit Avocatului Poporului, care a publicat imagini ale descoperirii, în incintă erau parcate mai multe vehicule de lux şi tot acolo se aflau cel puţin 12 locuinţe mici "cu facilităţi precum camere de zi, canapele, televizoare, frigidere, mese şi aer condiţionat".

În plus, în zona în care unii agenţi de securitate au încercat să împiedice accesul personalului Biroului Avocatului Poporului, exista o sală de sport complet echipată şi un simulator de golf în construcţie.

Potrivit unui comunicat de presă al Biroului Avocatului Poporului, în spatele locuinţelor exista o uşă de ieşire descuiată, "ceea ce reprezenta un risc serios de evadare şi acces necontrolat" într-o închisoare pe care executivul o certificase drept "lipsită de corupţie".

În lumina scandalului, guvernul l-a suspendat pe directorul închisorii şi pe alţi patru oficiali de rang înalt, care sunt acum anchetaţi.

Potrivit agenţiei de ştiri Antara, anchetele preliminare au dezvăluit că printre deţinuţii care foloseau aceste facilităţi se aflau oameni de afaceri care executau pedepse pentru corupţie.

Comisia Anticorupţie şi o comisie legislativă au deschis o anchetă specială în acest caz şi au solicitat un raport de la Ministerul Penitenciarelor.