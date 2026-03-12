„Echipa naţională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială”, a scris Trump în social media. „Dar nu cred că este potrivit ca ei să fie acolo, pentru propria lor viaţă şi siguranţă”, a adăugat el.

Acest lucru pare să se îndepărteze oarecum de mesajul pe care preşedintele republican l-a transmis marţi la Casa Albă preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, care a declarat ulterior public că Trump i-a asigurat că jucătorii şi antrenorii iranieni vor fi bineveniţi.

Un oficial al Casei Albe, care a insistat să rămână anonim pentru a discuta despre conversaţii private, a confirmat mesajul lui Trump către Infantino cu privire la participarea Iranului.

Joi, Casa Albă nu a clarificat ce a vrut să spună Trump prin „viaţa şi siguranţa lor”, de exemplu dacă anticipa ameninţări la adresa lor în timpul şederii în Statele Unite după atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, care au început la 28 februarie.

Liderii iranieni au declarat săptămâna aceasta că este „imposibil” ca ţara lor să participe la Cupa Mondială din acest an.

Iranul, una dintre cele 48 de echipe participante la turneu, are programate meciuri la Inglewood, California, împotriva Noii Zeelande în 15 iunie şi a Belgiei la 21 iunie, înainte de a încheia faza grupelor la Seattle împotriva Egiptului la 26 iunie. Statele Unite găzduiesc turneul împreună cu Canada şi Mexic în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Din iunie, Iranul face obiectul unei interdicţii de călătorie în SUA, ca parte a măsurilor restrictive privind imigraţia luate de administraţia Trump. Însă sportivii şi antrenorii din ţările vizate sunt scutiţi de această interdicţie, ceea ce înseamnă că echipa iraniană ar avea dreptul să intre în SUA.