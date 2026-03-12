Este prima sa declarație de la preluarea funcției. Iar iranienii au continuat să atace. Sub rezerva anonimatului, oficiali ai administrației Trump, citați de New York Times, recunosc că președintele și consilierii săi au subestimat riposta Teheranului. Doar prima săptămână de război a costat Pentagonul peste 11 miliarde de dolari.

Donald Trump: ”Am câștigat. Vă spun eu, am câștigat. Am câștigat pariul încă din prima oră (a războiului), atunci s-a terminat totul”.

Teheranul a ținut totuși să-l contrazică pe președintele american și a lansat în ultimele ore valuri de drone și rachete asupra instalațiilor petroliere și de transport din Orientul Mijlociu.

Două petroliere au fost atacate în Golful Persic, în largul portului irakian Basra și au luat foc. Toți cei 25 de membri ai echipajelor au fost evacuați în siguranță. Un alt atac iranian a avut loc și în capitala Bahreinului, Manama, unde arde un depozit de combustibil.

Scenariul s-a repetat și în Oman, unde iranienii au lovit mai multe rezervoare de combustibil într-unul dintre cele mai mari porturi ale țării. Iar în Dubai, mai multe drone iraniene au atacat diverse obiective de infrastructură, inclusiv în apropierea aeroportului. Una dintre ele a lovit un zgârie-nori și a provocat un incendiu.

Previzibil, atacurile asupra instalatiilor petroliere din Golf au avut un efect instantaneu. Prețul țițeiului brut a sărit din nou către 100 de dolari pe baril, asta în pofida faptului că Agenția Internațională pentru Energie a decis deblocarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice.

Corespondent ProTV: ”Ce se va întâmpla în continuare, nu se știe. Însăși ideea că această zonă este minată de iranieni sau că SUA intră și începe să atace diversele șalupe și navele care plantează mine este pur și simplu greu de crezut și, sincer, nu știm cum va evolua situația. Singurul lucru pe care îl putem spune cu un oarecare grad de certitudine este că, atâta timp cât acea cale navigabilă rămâne închisă, prețul petrolului va continua să crească”.

Trump: ”Operațiunea Furie Epică, ce nume grozav, nu-i așa?

Cu toate acestea, Trump bravează: ”Vom reveni pe drumul cel bun în scurt timp. Prețurile scad substanțial. Prețul petrolul va scădea”.

Între timp, avioanele americane și israeliene au continuat loviturile la sol în Iran. Au fost vizate baze militare, puncte de control ale Gardienilor Revoluției, depozite de muniție, avioane de transport și nave maritime, dar și lansatoare de rachete și centre de lansare a dronelor.

Aflat la un miting electoral în Kentucky, Donald Trump a bagatelizat din nou războiul și a divagat în stilul obișnuit.

”Donald Trump: Operațiunea Furie Epică, ce nume grozv, nu-i așa? Mă rog, e bun doar dacă ieși victorios. Iar noi am câștigat. Mi-au propus o listă de vreo 20 de nume pentru ofensiva din Iran, să aleg eu unul. Era să adorm de plictiseală, nu-mi plăcea niciunul până când mi-au picat ochii pe Furie Epică. Mi-a plăcut din prima.

Reporter: Tocmai ați vorbit de o scurtă excursie, după care ați vorbit iarăși de război. Ori e excursie, ori e război?

Donald Trump: Păi, și una, și alta. E o excursie care ne scapă pe noi de un război. Dar pentru ei e război. Pentru noi s-a dovedit mult mai ușor decât credeam”.

Joi, un crainic al televiziunii de stat a citit un mesaj din partea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, care a fost rănit în prima zi a războiului. Faptul că nu a putut citi nici măcar el însuși mesajul sugerează că rănile suferite sunt grave. În textul transmis ca din partea sa, ayatollahul pledează pentru unitatea poporului în fața agresiunii, avertizează că Iranul va menține blocată Strâmtoarea Ormuz și cere statelor vecine să închidă bazele militare americane.

Până una-alta, iranienii beneficiaza de sprijin din partea aliaților și nu primesc doar informații, ci și asistență cu tehnologie de ultimă generație. Analiști citați de Al Jazeera înclină să creadă că Iranul fololosește sistemul chinezesc de navigație BeiDou pentru a-și ghida rachetele și dronele.

Spre deosebire de GPS-ul american, care oferă o precizie de ordinul metrilor, varianta militară a BeiDou promite o acuratețe de ordinul centimetrilor. De asemenea, sistemul chinezesc utilizează frecvențe diferite față de GPS, ceea ce reduce eficiența tehnicilor de bruiaj occidentale.

În 2021, Teheranul si Beijingul au semnat un pact de cooperare pe 25 de ani în domenii precum apărarea, inteligența artificială și securitatea.

De celalaltă parte, Ucraina a trimis în Qatar, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Arabia Saudită experți în contracararea dronelor. Kievul doboară zi de zi dronele rusești folosind o serie de dispozitive, inclusiv drone de interceptare sau echipamente de bruiaj.