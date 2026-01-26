Jane Fonda a avertizat că administraţia Trump „depăşeşte limitele”: „Ajunge!”. VIDEO

Jane Fonda a făcut comentarii pertinente despre situația actuală a Statelor Unite sub administrația Donald Trump.

Actrița, în vârstă de 88 de ani, a apărut săptămâna trecută în emisiunea The Late Show with Stephen Colbert, unde a discutat despre consecințele politicilor actuale ale președintelui.

În timpul emisiunii, Colbert i-a cerut părerea despre modul în care americanii își pot proteja drepturile garantate de Primul Amendament sub administrația Trump.

Jane Fonda avertizează asupra derivei autoritare din SUA

„Dacă guvernul nu răspunde nevoilor poporului său, înseamnă că ceva nu este în regulă, nu-i așa? Vedem lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum. Nu este ca în anii ’40 și ’50. Autoritarismul a pătruns în fiecare colț al guvernului nostru”, a spus ea.

„Ei răpesc oameni. Ei deportează în mod ilegal cetățeni americani.”

Actrița a făcut referire și la împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good de către un agent al Immigration and Customs Enforcement (ICE), în Minneapolis, la începutul acestei luni, după ce mașina acesteia a blocat o stradă în timpul unei operațiuni ICE. Secretarul Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, a afirmat că ofițerii au fost nevoiți să deschidă focul deoarece Good „se angajase în terorism intern”. Incidentul a declanșat proteste pe scară largă în întreaga țară.

„În Minneapolis, unde au împușcat-o pe doamna Good, împușcă oameni. Orbesc oameni”, a continuat Fonda. „Se întâmplă tot felul de lucruri foarte, foarte rele.”

„Și nu este o chestiune de dreapta sau de stânga. Nu-mi pasă de ce partid aparții. Este o chestiune de bine sau rău. Nu-i așa? Cred că se depășesc limitele. Și este de ajuns. Ne-am săturat.”

„Suntem țara celor curajoși. Cei dragi nouă au luptat, iar mulți au murit pentru aceste libertăți. Nu putem permite să ni le ia, pentru că, dacă le lăsăm să dispară, nu vor mai fi acolo când vom avea nevoie de ele.”

Ea a explicat că oamenii trebuie să se unească „în solidaritate” pentru a-și proteja drepturile, adăugând că „nu trebuie să fim singuri”.

Empatia și solidaritatea, armele rezistenței civile

Fonda este cunoscută de ani buni pentru activismul său, pe lângă cariera sa îndelungată de actriță, participând în mod notabil la protestele împotriva războiului din Vietnam și fiind activă în Mișcarea pentru Drepturile Civile.

Anterior, ea l-a criticat pe Trump la premiile SAG-AFTRA din 2025, redenumite acum The Actor Awards. În discursul său de acceptare a premiului pentru întreaga carieră, ea nu i-a rostit numele fostului președinte, dar l-a menționat pe Sebastian Stan, care a interpretat rolul acestuia în filmul The Apprentice.

„Chiar dacă urăști comportamentul personajului tău, trebuie să înțelegi și să empatizezi cu persoana traumatizată pe care o interpretezi”, a spus ea.

„Empatia nu este o slăbiciune sau o «trezire». Și, apropo, «trezirea» înseamnă pur și simplu că îți pasă de ceilalți.”

„O mulțime de oameni vor fi profund afectați de ceea ce se întâmplă și de ceea ce ne așteaptă. Chiar dacă au convingeri diferite, trebuie să apelăm la empatia noastră, să îi ascultăm cu inima și să îi primim în cortul nostru. Pentru că vom avea nevoie de un cort mare pentru a rezista cu succes la ceea ce ne așteaptă.”

Fonda a adăugat: „Ne aflăm într-un moment documentar. Nu trebuie să ne amăgim niciun moment cu privire la ceea ce se întâmplă. Nu trebuie să ne izolăm, trebuie să rămânem în comunitate și să îi ajutăm pe cei vulnerabili.”

