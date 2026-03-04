Preţul carburanţilor a crescut în România, benzina depăşind pragul de 8 lei pe litru în toate staţiile Petrom, după ce OMV Petrom a majorat preţurile atât la benzină, cât şi la motorină cu aproximativ 15 bani pe litru.

Potrivit Profit.ro, aceasta este prima scumpire a carburanţilor înregistrată pe piaţa locală după declanşarea războiului din Iran, majorarea fiind considerată una semnificativă pentru o singură ajustare de preţ, citează News.ro.

Unde s-au înregistrat scumpiri

În urma acestei decizii, benzina standard comercializată în staţiile Petrom a depăşit pragul de 8 lei/litru la nivel naţional. În acelaşi timp, şi motorina s-a scumpit cu acelaşi cuantum.

Şi Lukoil a efectuat o majorare de preţ similară, de 15 bani/l la motorină şi de 14 bani/l la benzină, noile preţuri în staţiile din Bucureşti fiind de 8,41-8,42 lei/l la diesel şi de 8,06-8,11 lei/l la benzina standard.

Conform sursei citate, de regulă, modificările operate de liderul pieţei sunt urmate, în scurt timp, de ajustări similare din partea celorlalţi mari distribuitori de carburanţi, precum MOL, Rompetrol sau Lukoil.

Evoluţia preţurilor la pompă vine în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care au determinat creşterea cotaţiilor petrolului pe pieţele internaţionale şi au amplificat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării globale cu ţiţei.

În România, preţurile carburanţilor sunt influenţate în principal de evoluţia cotaţiilor internaţionale ale petrolului şi ale produselor petroliere rafinate, dar şi de nivelul taxelor, accizele şi TVA reprezentând o parte semnificativă din preţul final plătit la pompă.

Analiştii avertizează că, în cazul în care tensiunile din regiune vor continua să împingă în sus preţul petrolului, scumpirile carburanţilor ar putea continua şi în perioada următoare.

Ce a declarat ministrul Energiei

Prețul carburanților în România ar putea atinge 10 lei/litru dacă barilul de petrol trece de 120-130 de dolari și dacă prețul tonei de motorină continuă să crească, a avertizat marți ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Declarația marchează o schimbare de ton față de luni, când califica astfel de scenarii drept „minciuni sfruntate".

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari, atunci da, există acest risc", a spus Ivan, subliniind că evoluția depinde de situația din Orientul Mijlociu, „lucru pe care, din păcate, nu putem să-l controlăm".

Luni, la sediul PSD, Bogdan Ivan afirmase că „nu există niciun argument rațional, comercial sau economic" pentru un preț de 10 lei/litru și că speculațiile sunt „minciuni sfruntate”. El invoca atunci stocurile de urgență pentru 90 de zile și faptul că țițeiul reprezintă doar 25% din prețul final, deci o creștere de 10% la cotații nu justifică majorări extreme.