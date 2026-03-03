Oana Lasconi: ”Khamenei era de un miliard de ori mai feminist decât Satana ăla de ”Preafericit Părinte” Daniel”

Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran

Whatsapp image 2026 03 03 at 100929

Oana Lasconi deplânge moartea ayatollahului Khamenei, despre care susține că ”era de un miliard de ori mai feminist decât Satana ăla de ”Prefericit Părinte” Daniel”. Khamenei a ordonat uciderea și torturarea a zeci de mii de femei în Iran. 

autor
Cristian Anton

Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, deplânge moartea ayatollahului Ali Khamenei, unul dintre cei mai sângeroși lideri din istoria modernă.

Ali Khamenei era de un miliard de ori mai feminist și moral decât Satana ăla de ”Prefericit Părinte” Daniel”, a scris Oana Lasconi pe contul său de Instagram.


Ulterior, Oana Lasconi și-a motivat osanalele ridicate ayatollahului prin faptul că a vrut să scoată în evidență ”islamofobia” și ”dubla măsură”, într-o postare vitriolică la adresa creștinismului și a occidentalilor.

Creștinismul este cel care dezumanizează femeia, nu islamul”, spune Oana Lasconi, care omagiază jihadul și sharia, spunând că femeile din Iran și-au ales, în principiu, soarta.

Oana Lasconi are 32 de ani, se prezintă a fi bolșevică și membră a Partidului Socialist Român (continuatorul PCR), după ce a trăit bună parte din viață la Paris, și se declară feministă convinsă. Ayatollahul Khamenei, pe care îl ridică în slăvi pentru cum a protejat femeile, a ordonat maltratarea și uciderea a zeci de mii de femei în timpul regimului său.

Mărturiile femeilor din iadul iranian al lui Khamenei sunt nenumărate și copleșitoare, dincolo de orice urmă de îndoială în privința veridicității lor.

Vasile Bănescu, despre Oana Lasconi: ”Toți avem dreptul de a ne face de râs”

Aprecierea șocantă a Oanei Lasconi a stârnit probabil cea mai potrivită reacție din partea lui Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru în Consiliul Naționale al Audiovizualului (CNA): ”Toți avem dreptul inalienabil de a ne face de râs”. 

Toți avem dreptul inalienabil de a ne face de râs. De obicei îl accesăm doar din greșeală și în grade diferite. Unii plusează, însă, și abuzează la maximum de el, făcându-se homeric și iremediabil de râs”, a scris Vasile Bănescu pe pagina sa de Facebook.

Ideologizarea, în cazul de față marxist-stalinistă și nătâng-islamistă, e o boală mortală pentru rațiune, realism și bun simț”, mai spune Bănescu.

În 2023, Oana Lasconi declară că se simte ”absolut dezgustată, dezamăgită și șocată” de mama ei, Elena Lasconi, după ce aceasta a spus că a votat ”Da” la referendumul pentru familie din 2018.

Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului încă din 1989. A murit la 86 de ani după atacuri americane și israeliene

Sursa: StirilePROTV

