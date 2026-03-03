Oana Lasconi: ”Khamenei era de un miliard de ori mai feminist decât Satana ăla de ”Preafericit Părinte” Daniel”

”Ali Khamenei era de un miliard de ori mai feminist și moral decât Satana ăla de ”Prefericit Părinte” Daniel”, a scris Oana Lasconi pe contul său de Instagram.

Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi, deplânge moartea ayatollahului Ali Khamenei, unul dintre cei mai sângeroși lideri din istoria modernă.

Ulterior, Oana Lasconi și-a motivat osanalele ridicate ayatollahului prin faptul că a vrut să scoată în evidență ”islamofobia” și ”dubla măsură”, într-o postare vitriolică la adresa creștinismului și a occidentalilor.

”Creștinismul este cel care dezumanizează femeia, nu islamul”, spune Oana Lasconi, care omagiază jihadul și sharia, spunând că femeile din Iran și-au ales, în principiu, soarta.

Oana Lasconi are 32 de ani, se prezintă a fi bolșevică și membră a Partidului Socialist Român (continuatorul PCR), după ce a trăit bună parte din viață la Paris, și se declară feministă convinsă. Ayatollahul Khamenei, pe care îl ridică în slăvi pentru cum a protejat femeile, a ordonat maltratarea și uciderea a zeci de mii de femei în timpul regimului său.

Mărturiile femeilor din iadul iranian al lui Khamenei sunt nenumărate și copleșitoare, dincolo de orice urmă de îndoială în privința veridicității lor.

Vasile Bănescu, despre Oana Lasconi: ”Toți avem dreptul de a ne face de râs”

Aprecierea șocantă a Oanei Lasconi a stârnit probabil cea mai potrivită reacție din partea lui Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru în Consiliul Naționale al Audiovizualului (CNA): ”Toți avem dreptul inalienabil de a ne face de râs”.