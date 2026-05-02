„Copiii concepuți în post nu ajung să se nască sau mor în pătuț, au malformații ori devin invalizi” – sunt câteva dintre afirmațiile făcute de doctoriță, în spațiul public.

„Sunt aberații fără bază medicală și le pot induce gravidelor o stare de panică”, au ripostat imediat reprezentanții Societății Române de Obstetrică.

Doctorița ginecolog a postat, pe canalul său, un așa-zis „avertisment" pentru viitorii părinți, invocând experiența sa de 15 ani cu gravidele.

Cristina Buzgar, medic ginecolog: „Copiii concepuți în perioada postului Crăciunului, respectiv postul Paștelui, deci în posturile mari mai ales, am observat că, și ca incidență, sunt mult mai multe sarcini oprite în evoluție sau mult mai multe sarcini care, pe parcurs, dezvoltă fie anomalii, fie după ce se naște copilul pățește ceva suspect, fie moare în pătuț acasă, fie capătă o boală din asta destul de urâtă, invalidantă sau ceva se întâmplă cu el! Pot să afirm lucrurile astea, pur și simplu să-mi pun numele în joc."

Membrii Colegiului Medicilor, consternați de conținutul postării, au deschis o anchetă și îi cer medicului să vină cu probe pentru afirmațiile sale.

Dr. Liviu Oprea, președintele Colegiului Medicilor Iași: „Sunt lucruri care nu sunt conforme nici cu codul deontologic, nici cu practica medicală și am luat decizia de a ne autosesiza. Nu este afectat numai prestigiul profesiei medicale, ci este afectată încrederea.”

Cristina Buzgar, medic ginecolog: „Sigur că nu pot să zic eu acuma vai, nu mai faceți copii în post sau, nu știu, planificați-vă sarcinile în afara postului! Creștinește așa ar fi. Însă am observat și la mine, și la colegii mei, sunt mult mai multe sarcini oprite sau cu probleme, bolnavi, cu teste rele, cu malformații.

Dr. Radu Vlădreanu, reprezentant S.O.R.: „E șocant... evident că nu se întâmplă așa ceva. Sunt foarte nocive astfel de idei. - Doamna doctor citează experiența sa profesională de 15 ani, dar spune că dă un sfat prietenesc, ca femeie. Poate să existe astfel de scuză, n-ai cum să dai sfat... ești medic și te folosești de această calitate și de experiența de medic ca să dai niște sfaturi aberante.”

Medicul Cristina Buzgar le-a transmis reporterilor Pro TV că a vrut doar să le comunice părinților o realitate tristă, dar admite că a pus în practică neinspirat această intenție. Insistă că informația transmisă nu poate fi asociată cu activitatea sa medicală și că rămâne un medic dedicat profesiei.

Totuși, inclusiv teologii neagă categoric orice presupusă legătură între concepția în post și avortul spontan sau decesul copilului.

Preot Radu Preda, teolog: „A pune pe seama neținerii postului din perspectivă sexuală anumite deficiențe ale unui copil este nu doar o eroare, ci o caricatură a ce înseamnă religios.”

Corespondent PROTV: „Codul deontologic al medicilor reglementează și modul în care aceștia pot comunica public – numai despre medicina bazată pe dovezi. Doctorii nu pot disocia statutul profesional de impresiile personale, care pot influența deciziile și starea de bine a pacienților. Știrile Pro TV au cerut un punct de vedere și de la spitalul privat unde lucrează în prezent doctorița. Nu am primit un răspuns.”