Mesajul vine după ce vicepremierul a prezentat companiile de stat în care acesta deține acțiuni.

„Supărat că a aflat toată România despre acțiunile pe care le deține la companiile de stat, domnul parlamentar/investitor Petrișor Peiu spune așa pe pagina dumnealui:

„Cineva a cheltuit ieri câteva milioane de euro pentru a republica, prin zeci de mii de conturi, in aproape toate ziarele si la aproape toate televiziunile, o postare a vice-premierului Oana Gheorghiu”.”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Context în care îi invită pe cetățeni să intre pe pagina parlamentarului și să îi transmită direct ce sume ar fi primit fiecare, dacă este cazul.

Totodată, aceasta afirmă că, în situația în care se dovedește că parlamentarul nu spune adevărul, acesta ar trebui să returneze statului român acțiunile deținute la companiile de stat.

„Că doar vorba aia: nu ne vindem țara.”, a mai scris vicepremierul.

Companiile de stat la care Petrișor Peiu deține acțiuni

Oana Gheorghiu a afirmat că Peiu (AUR), deţine acţiuni la următoarele companii de stat:

→Hidroelectrica SA: 666.926 RON;

→ Transgaz SA: 420.640 RON;

→Transelectrica SA: 61.535 RON;

→Nuclearelectrica SA: 583.144 RON;

→ Romgaz SA: 1.210.881 RON;

→Oil Terminal SA: 26.141 RON;

→ Electrica SA: 94.720 RON;

→Conpet SA: 48.880 RON;

→SN Petrom SA: 1.214.939 RON.

Recent, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, i-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan şi pe vicepremierul Oana Gheorghiu că vor să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei „hoţeşte”, excluzând chiar şi Bursa de Valori şi făcându-le „cadou” unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi.

El a dat ca exemplu Hidroelectrica şi Romgaz, spunând că, prin acest procedeu, „cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei”.